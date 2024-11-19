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Биатлонистка Старовойтова о завершении карьеры в 23 года: «Просто осознала, что у меня одна жизнь. Все, что я смогла взять из спорта, уже взяла»

Биатлонистка Анна Старовойтова высказалась о завершении карьеры в 23 года.

Старовойтова – призер первенства России среди юниорок, участница юниорского чемпионата мира-2018. Спортсменка завершила выступления весной 2023-го.

– Анализировала моментами, почему так произошло, что я потеряла интерес к биатлону. Это, может быть, какой-то комплекс причин. У меня нет какого-то определенного ответа до сих пор. Возможно, я не чувствовала себя на своем месте. Возможно, из-за международной ситуации. Может быть как-то с тренировками связано. В общем, надеюсь, что дальше мне это откроется.

– Было страшно, что нужно сейчас или менять свою жизнь полностью, или продолжать бегать ради зарплаты, занимаясь делом, которое больше не любишь?

– У нас в Питере нет такой системы, что можно ради зарплаты бегать. Если ты будешь плохо бегать, то зарплаты не будет. У меня с зарплатой не было сложностей, но до этого были. И поэтому это точно не тот момент. Мне было страшно до момента принятия решения. Что я буду делать, чем заниматься. И все равно я осознавала, что не смогу понять, пока не уйду, пока не начну новое. Когда я уходила, уже было нормально.

– Решиться тебе, несмотря ни на что, было трудно. В одном из твоих видео на ютубе ты говорила, что нельзя принимать решения в состоянии негатива, нужно быть в нулевой точке. Как ты к ней пришла?

– Когда еще была помладше, после какой-нибудь плохой гонки говорила себе: «Ухожу. У меня ничего не получится». Но мне тренер всегда говорил: «Все, успокойся, потом поговорим». Когда я успокаивалась, у меня не было желания бросить спорт.

В дальнейшем, когда я находилась в состоянии, что все хорошо, мне нравится тренироваться, чувствовала, что не хочу этим заниматься дальше, помогали медитации. Я медитирую уже 4 года. Мне кажется, это помогло мне как-то соприкоснуться с собой, понять, как мне действовать. <...>

– В 2022 году ты начала тренироваться у Михаила Шашилова. Казалось, что ты поднялась уже на тот уровень, который позволит дальше только сильнее прогрессировать. Ты так же думала?

– Да, действительно, какой-то прогресс у меня был, я чувствовала. То есть я ушла не на своем пике, я действительно могла больше, если бы хотела этого. Просто я осознала, что у меня одна жизнь. Ощущение, что я сдаюсь, переработала. Осознала: все, что я смогла взять из спорта, уже взяла, – рассказала Старовойтова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
Анна Старовойтова
logoсборная России жен
logoМихаил Шашилов
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