«Проблемы с патронами есть у всех биатлонистов. Это не та причина, по которой нужно громко уходить из биатлона». Ишмуратова о словах Бабикова

Светлана Ишмуратова заявила, что проблемы с патронами есть у всех биатлонистов.

Ранее на нехватку патронов пожаловался чемпион мира Антон Бабиков . Он допустил уход из спорта, если проблема не решится.

«Я очень удивлена последними высказываниями Антона Бабикова. Поэтому тут же связалась с начальником команды ЦСКА по зимним видам спорта Виктором Васильевым. Из нашего с ним разговора выяснилось: всем, что необходимо и что на данный момент есть в ЦСКА, Антон и другие ребята и девчонки обеспечены. Возникает другой вопрос: почему эта проблема возникла у него на соревнованиях, а не в тренировочном процессе?

В основной массе ребята пользуются немецким оружием, поэтому и патроны требуются качественные. Проблемы с патронами есть у всех биатлонистов. И согласитесь, это не та причина, по которой нужно громко уходить из биатлона», – сказала двукратная олимпийская чемпионка Ишмуратова .