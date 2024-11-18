«Проблемы с патронами есть у всех биатлонистов. Это не та причина, по которой нужно громко уходить из биатлона». Ишмуратова о словах Бабикова
Ранее на нехватку патронов пожаловался чемпион мира Антон Бабиков. Он допустил уход из спорта, если проблема не решится.
«Я очень удивлена последними высказываниями Антона Бабикова. Поэтому тут же связалась с начальником команды ЦСКА по зимним видам спорта Виктором Васильевым. Из нашего с ним разговора выяснилось: всем, что необходимо и что на данный момент есть в ЦСКА, Антон и другие ребята и девчонки обеспечены. Возникает другой вопрос: почему эта проблема возникла у него на соревнованиях, а не в тренировочном процессе?
В основной массе ребята пользуются немецким оружием, поэтому и патроны требуются качественные. Проблемы с патронами есть у всех биатлонистов. И согласитесь, это не та причина, по которой нужно громко уходить из биатлона», – сказала двукратная олимпийская чемпионка Ишмуратова.
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