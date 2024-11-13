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Павел Ростовцев возглавил тренерский совет СБР

Павел Ростовцев возглавил тренерский совет Союза биатлонистов России.

До него эту должность занимал Владимир Брагин.

«Я надеюсь, что нам удастся углубить такое направление, как уточнение тренировочных методик спортсменов сборных команд.

Что это значит? У каждого спортсмена в индивидуальных планах сформулированы цели и задачи на предстоящий сезон. Мне кажется, тренерский совет или исполком тренерского совета тоже должны участвовать в постановке задачи на сезон для каждого спортсмена, начиная от Эдуарда Латыпова и заканчивая, условно, юниором Савелием Коноваловым, – всех тех, кто сегодня готовится за счет федерального бюджета.

Как этих целей достичь, реальность этих задач, как методически построить тренировочный процесс – это нужно обсуждать с тренерами сборных команд.

Но основной посыл в нашей работе должен строиться на том, чтобы в любой момент вернуться к международным стартам.

И жить не только сегодняшним днем, но и готовиться к следующим Олимпийским играм, не забывать о подготовке резерва и, может быть, где-то давать маленькие преференции нашим молодым, перспективным биатлонистам», — приводит слова Ростовцева пресс-служба СБР.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: СБР
logoСоюз биатлонистов России
logoПавел Ростовцев
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