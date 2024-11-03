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Виктория Метеля: «В детстве я сильно раздробила локоть, его пришлось собирать по кусочкам. Мне сделали операцию, которая помогла сохранить руку»

Биатлонистка Виктория Метеля рассказала о серьезной травме, перенесенной в детстве.

«У меня татуировка (на руке) – ангелочки, я ее делала давно. У меня был период в жизни, когда я сломала руку. Был перелом с вывихом, я очень сильно раздробила локоть, его пришлось собирать по кусочкам. Врачи уже не давали никаких надежд и говорили моим родителям, что, скорее всего, здесь только ампутация. 

Но все-такие мы нашли клинику в Москве, которая взялась за мою руку. Я пролежала там очень много времени, месяца три. Все это время я лежала с гипсом, рука уже начала отмирать, чернеть в прямом смысле этого слова. Но врачи все-таки сделали операцию, которая помогла мне сохранить руку. 

Потом я, конечно, очень долго ее разрабатывала, она у меня никак не сгибалась, не разгибалась, не двигалась. Приходилось ходить на массажи и так далее. Реабилитация заняла очень много времени. Но в конечном итоге рука меня не беспокоит, как будто ничего не было. 

Мне на тот момент было лет 7-8, биатлона еще и в мыслях не было», – сказала Метеля. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: СБР
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Виктория Метеля
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