  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Виктория Метеля: «О допуске в команде не говорим. Не допустят – что делать? У нас и в России хорошая конкуренция»
1

Виктория Метеля: «О допуске в команде не говорим. Не допустят – что делать? У нас и в России хорошая конкуренция»

Виктория Метеля не переживает из-за отстранения российских биатлонистов.

– Сложно ли тебе сейчас в группе Истомина-Норицына?

– Я настраивалась на худшее. Меня пугали невероятными объемами. И объемы действительно выросли в два раза. Однако при этом мне их намного легче выполнять, мой организм очень быстро перестроился к новым требованиям.

У нас очень классный коллектив, суперские тренеры, которые общаются с нами на равных. Каждому спортсмену в нашей команде психологически комфортно, большая нагрузка не ощущается.

– В команде нет упаднических настроений от того, что россиян не выпускают на международные соревнования?

– Да мы в команде вообще об этом не говорим. Просто живем настоящим моментом. Лично я не успела почувствовать атмосферу международных стартов – не получилось поехать, хотя на первенство мира отобралась. Мне намного легче, чем тем спортсменам, которые уже выступали на Кубках мира и IBU, чемпионатах мира и Олимпиадах.

Допустят нас – здорово, буду бороться за место в команде. Ну а не допустят – что делать? У нас и в России хорошая конкуренция.

– Как ты считаешь, есть ли сейчас в нашей или в белорусской сборной спортсменки, уровень которых кажется недостижимым?

– На данный момент сложно оценить, поскольку все готовятся к зимним стартам. Однако думаю, что непобедимых нет. Возможно, не в этом году и даже не в следующем, но смогу их догнать. Все реально, – рассказала биатлонистка.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России жен
logoВиталий Норицын
Артем Истомин
Виктория Метеля
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Виктория Метеля: «Числюсь в модельном агентстве – это моя отдушина после работы. Но спорт для меня на первом месте»
1сегодня, 06:49
Дмитрий Губерниев о счастье: «Хочется, чтобы в мире в одну секунду прекратились все вооруженные конфликты»
713 октября, 16:35
Дмитрий Губерниев: «Никогда не любил водку. Она отвратительна. Последние несколько лет не употребляю даже коньяк»
173 октября, 15:25
«Пребываю на ЗОЖе, на стиле, временами на сексе». Дмитрий Губерниев о самочувствии в 50 лет
623 октября, 15:14
СБР в 2024 году увеличил финансовую поддержку регионов с 51 млн рублей до 57
32 октября, 12:49
Майгуров о том, что отстранение российских биатлонистов оставлено в силе: «Не было никаких предпосылок к допуску»
41 октября, 13:30
Глава USADA: «Отчет NYT указывает на системный сбой в работе WADA, это должно вызывать серьезную обеспокоенность у всего олимпийского движения»
231 октября, 01:05
Тренер сборной Чехии Моравец: «Последние два сезона для нас были неудовлетворительными, особенно в части стрельбы – это вопрос на долгосрочную перспективу»
130 сентября, 18:42
Дмитрий Губерниев: «Павлова – молодец. Незабвенная Галина Волчек говорила: «Первый брак для тренировки». Евгения потренировалась»
830 сентября, 07:15
Евгения Павлова: «Не собираюсь заканчивать, беру паузу на рождение ребенка. Если все будет хорошо, вернусь в следующем году бегать»
1029 сентября, 14:57
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
523 сентября, 06:00
Олимпийская чемпионка Дениз Херманн-Вик будет комментировать биатлон на немецком телевидении
120 сентября, 08:45
Мать Максима Кугаевского ушла из дома в лес и не вернулась
116 сентября, 18:12
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06
Дмитрий Васильев: «Томасу Баху нужно уйти в отставку. За то, что он натворил в годы своего правления, его еще долго будут проклинать»
21 июля, 12:40
«Теперь я многодетная мама, даже не верю своему счастью». У Маргариты Васильевой родился третий ребенок
58 июня, 19:12Фото
Биатлонистки Казакевич и Сола посетили матч Беларусь – Россия
48 июня, 05:57Фото
Павел Ростовцев: «Пришли к тому, что нет смысла финансировать взрослых биатлонистов, находящихся по уровню в середине второго десятка»
1219 апреля, 18:54
Майгуров об арене в Костомукше: «Руководство Карелии хочет развивать этот лыжно-биатлонный комплекс, проводить здесь крупные соревнованияа»
29 апреля, 16:58