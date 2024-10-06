Виктория Метеля: «О допуске в команде не говорим. Не допустят – что делать? У нас и в России хорошая конкуренция»

Виктория Метеля не переживает из-за отстранения российских биатлонистов.

– Сложно ли тебе сейчас в группе Истомина-Норицына?

– Я настраивалась на худшее. Меня пугали невероятными объемами. И объемы действительно выросли в два раза. Однако при этом мне их намного легче выполнять, мой организм очень быстро перестроился к новым требованиям.

У нас очень классный коллектив, суперские тренеры, которые общаются с нами на равных. Каждому спортсмену в нашей команде психологически комфортно, большая нагрузка не ощущается.

– В команде нет упаднических настроений от того, что россиян не выпускают на международные соревнования?

– Да мы в команде вообще об этом не говорим. Просто живем настоящим моментом. Лично я не успела почувствовать атмосферу международных стартов – не получилось поехать, хотя на первенство мира отобралась. Мне намного легче, чем тем спортсменам, которые уже выступали на Кубках мира и IBU, чемпионатах мира и Олимпиадах.

Допустят нас – здорово, буду бороться за место в команде. Ну а не допустят – что делать? У нас и в России хорошая конкуренция.

– Как ты считаешь, есть ли сейчас в нашей или в белорусской сборной спортсменки, уровень которых кажется недостижимым?

– На данный момент сложно оценить, поскольку все готовятся к зимним стартам. Однако думаю, что непобедимых нет. Возможно, не в этом году и даже не в следующем, но смогу их догнать. Все реально, – рассказала биатлонистка.