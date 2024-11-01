0

Апелляцию экс-главы IBU Бессеберга по делу о коррупции рассмотрят в апреле 2025 года

Суд рассмотрит апелляцию экс-главы IBU Андерса Бессеберга в апреле 2025 года.

Ранее норвежский суд приговорил спортивного функционера к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы за коррупцию в период, когда он возглавлял Международный союз биатлонистов (IBU). Бессеберг обжаловал вердикт.

Слушания начнутся 23 апреля в апелляционном суде Боргартинга и продлятся 21 день. 

Также сообщалось, что Бессеберг прекратил сотрудничество с двумя адвокатами – Кристианом Йортом и Миккелем Гимсе. Защищать интересы экс-главы IBU будет Фредрик Берг.

3 года тюрьмы за помощь России: экс-босса биатлона сгубили охота и девушки

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: VG
logoIBU
logoАндерс Бессеберг
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дмитрий Васильев: «Без россиян любые соревнования становятся менее легитимными. На форумах в разных странах болельщики уже требуют возврата наших атлетов»
7сегодня, 15:36
Составы команд на Кубок МЛКБ: Цветков и Миронова выступят за «Питер PRO», Латыпов и Резцова – за клуб Наседкина, Халили, Серохвостов, Сливко – за «Профински»
21сегодня, 14:35
Кугаевский о Логинове: «Я уверен, мы увидим его уже на ноябрьских стартах. Он парень волевой и очень мотивирован»
3сегодня, 14:24
Тандревольд намерена выступить на открытии сезона в Шушене. Ранее она пропустила сбор из-за травмы бедра
вчера, 12:50
Дмитрий Васильев: «Томас Бах родился в стране, жители которой при виде советских и русских людей должны бесконечно стоять перед ними на коленях»
155вчера, 10:26
Второй биатлонный центр в Югре планируют подготовить до конца 2024 года
вчера, 08:17
Экс-глава IBU Бессеберг прекратил сотрудничество с двумя адвокатами. Ранее он обжаловал приговор по делу о коррупции
вчера, 07:58
Васильев о выборах президента МОК: «Африканские страны передадут привет Коу. Они помнят, как Великобритания порабощала всех остальных»
8629 октября, 18:13
«Игра, в которую ужасно трудно играть». Кристиансен рассказал о расставании с девушкой
229 октября, 17:25
Сборная Франции представила форму на новый сезон: в цветах флага с золотом
429 октября, 12:19Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
628 октября, 07:10
Майгуров о детском спорте: «Единственная проблема – привлечь в биатлон. Сегодня много хороших, комфортных спортивных объектов»
18 октября, 11:02
Тренеры получат денежные призы за успешное выступление биатлонистов на Кубке МЛКБ
19 октября, 21:28
Олимпийская чемпионка Дениз Херманн-Вик будет комментировать биатлон на немецком телевидении
420 сентября, 08:45
Мать Максима Кугаевского ушла из дома в лес и не вернулась
116 сентября, 18:12
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06
Дмитрий Васильев: «Томасу Баху нужно уйти в отставку. За то, что он натворил в годы своего правления, его еще долго будут проклинать»
21 июля, 12:40
«Теперь я многодетная мама, даже не верю своему счастью». У Маргариты Васильевой родился третий ребенок
58 июня, 19:12Фото
Биатлонистки Казакевич и Сола посетили матч Беларусь – Россия
48 июня, 05:57Фото