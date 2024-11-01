Апелляцию экс-главы IBU Бессеберга по делу о коррупции рассмотрят в апреле 2025 года
Суд рассмотрит апелляцию экс-главы IBU Андерса Бессеберга в апреле 2025 года.
Ранее норвежский суд приговорил спортивного функционера к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы за коррупцию в период, когда он возглавлял Международный союз биатлонистов (IBU). Бессеберг обжаловал вердикт.
Слушания начнутся 23 апреля в апелляционном суде Боргартинга и продлятся 21 день.
Также сообщалось, что Бессеберг прекратил сотрудничество с двумя адвокатами – Кристианом Йортом и Миккелем Гимсе. Защищать интересы экс-главы IBU будет Фредрик Берг.
3 года тюрьмы за помощь России: экс-босса биатлона сгубили охота и девушки
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: VG
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