Апелляцию экс-главы IBU Бессеберга по делу о коррупции рассмотрят в апреле 2025 года

Суд рассмотрит апелляцию экс-главы IBU Андерса Бессеберга в апреле 2025 года.

Ранее норвежский суд приговорил спортивного функционера к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы за коррупцию в период, когда он возглавлял Международный союз биатлонистов (IBU). Бессеберг обжаловал вердикт.

Слушания начнутся 23 апреля в апелляционном суде Боргартинга и продлятся 21 день.

Также сообщалось, что Бессеберг прекратил сотрудничество с двумя адвокатами – Кристианом Йортом и Миккелем Гимсе. Защищать интересы экс-главы IBU будет Фредрик Берг.

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