Тандревольд намерена выступить на открытии сезона в Шушене. Ранее она пропустила сбор из-за травмы бедра

Ингрид Ланмарк Тандревольд планирует восстановиться к открытию сезона в Шушене.

Об этом сообщил тренер сборной Норвегии по биатлону Сверре Хубер Кос.

Ранее Тандревольд получила травму бедра и пропустила высотный сбор норвежской команды в Италии.

«Все идет хорошо. Была небольшая перенагрузка, из-за которой временно пришлось ограничить двигательную активность. Так что тренироваться на высоте с большим количеством подъемом было бы сложно. Но она не прекращала тренировки, хоть и пришлось подобрать альтернативу на некоторое время», – рассказал тренер.

Тандревольд 28 лет, она четырехкратная чемпионка мира в эстафетах. В прошлом сезоне спортсменка заняла третье место в общем зачете Кубка мира.

Гонки в Шушене начнутся 15 ноября.