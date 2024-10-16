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Доротея Вирер: «Было нелегко принять решение продолжать карьеру, потому что я хочу создать семью»

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о желании создать семью.

Четырехкратная чемпионка мира объяснила, почему решила продолжить спортивную карьеру до Олимпиады-2026.

«Я боялась, что через несколько лет пожалею о том, что не попыталась принять участие в Олимпийских играх в моей Антерсельве. С этой точки зрения, было разумнее уйти после чемпионата мира-2020, когда мне было 30 лет и у меня вся жизнь была впереди.

Конечно, у меня, как у женщины, ограниченное время, и мне было нелегко принять решение продолжать, потому что я хочу создать семью, и у меня также есть другие проекты.

Сейчас вокруг меня много людей, у которых есть дети, и я вижу, как это прекрасно. Откладывать трудно. Я не могу дождаться, когда создам семью со Стефано (Коррадини, муж спортсменки – Sports), дома уже все готово», – сказала Вирер в интервью Corriere dello Sport.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Fondo Italia
светская хроника
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