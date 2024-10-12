Лиза Виттоцци признана спортсменом года в Италии по версии FISI
Обладатель Большого хрустального глобуса в биатлоне Лиза Виттоцци признана спортсменом года по версии Федерации зимних видов спорта Италии (FISI).
Церемония прошла 11 октября, приз спортсменке вручил президент FISI Флавио Рода. Для мужчин и женщин предусмотрена общая номинация.
«Несмотря на трудные моменты, она великолепно преодолевала их. Прошла уникальный, отличный путь. Так что награда заслуженная, и я уверен, ближайшие сезоны станут еще лучше», – заявил Рода.
Виттоцци 29 лет, в прошлом сезоне она выиграла общий зачет Кубка мира, а также золото и три серебра на чемпионате мира.
Среди биатлонистов спортсменом года по версии FISI ранее признавалась только Доротея Вирер – в 2019 году.
Лучшая биатлонистка мира – мускулистая итальянка: забила тело татухами, поругалась с Вирер
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий