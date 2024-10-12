Лиза Виттоцци признана спортсменом года в Италии по версии FISI

Обладатель Большого хрустального глобуса в биатлоне Лиза Виттоцци признана спортсменом года по версии Федерации зимних видов спорта Италии (FISI).

Церемония прошла 11 октября, приз спортсменке вручил президент FISI Флавио Рода. Для мужчин и женщин предусмотрена общая номинация.

«Несмотря на трудные моменты, она великолепно преодолевала их. Прошла уникальный, отличный путь. Так что награда заслуженная, и я уверен, ближайшие сезоны станут еще лучше», – заявил Рода.

Виттоцци 29 лет, в прошлом сезоне она выиграла общий зачет Кубка мира, а также золото и три серебра на чемпионате мира.

Среди биатлонистов спортсменом года по версии FISI ранее признавалась только Доротея Вирер – в 2019 году.

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