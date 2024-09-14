Евгений Емерхонов: «Два промаха на спринте – это очень много. Не могу найти баланс между скоростью и стрельбой»

Евгений Емерхонов оценил выступление в спринте на летнем чемпионате России.

В гонке он занял третье место, победил Петр Пащенко.

— Расскажи про финиш. Был ли расстроен?

— Неоднозначные чувства. Бежалось очень хорошо. Но два промаха на спринте – это очень много. Не могу найти баланс между скоростью и стрельбой. Непредсказуемая погода. Ветер меняется то справа, то слева. Сегодня все ошибались. И приехал третьим. Сейчас очень сильно рад.

— Что с ходом у тебя? В чем прибавил?

— Сам не знаю. Хочу поблагодарить Сергея Геннадиевича Башкирова. Даже по лету я понимаю, как буду себя чувствовать зимой. В прошлом году такого не было ощущения. Может, стало больше кроссовых тренировок. Нужно время, чтобы ощутить свое тело на стрельбе и работать дальше.

— Цель какая здесь?

— Тренерский штаб нам сразу поставил цель — наслаждаться, ощущать тело, понимать, как бежать и стрелять, и не допускать лишних ошибок. Это соревнования все равно. Все спортсмены готовились к ним так или иначе, — сказал Емерхонов.