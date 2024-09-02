Халили о подготовке к свадьбе с Гореевой: «Мы концентрируемся на соревнованиях, и организаторы берут на себя, наверное, 95% всех вопросов»

Карим Халили рассказал о подготовке к свадьбе с Анастасией Гореевой

Биатлонисты расписались 1 августа. Свадьба запланирована на конец сентября.

– Сегодня твой день рождения. Удалось отпраздновать? Как команда поздравила?

– У нас очень дружный коллектив, поздравила наша команда, и присоединился бывший член нашей команды Даниил Серохвостов (улыбается). Сегодня и завтра у нас тяжелые тренировочные дни, поэтому планируем отпраздновать в более спокойной обстановке завтра.

– У вас с Настей сейчас непростое, но приятное время финальной подготовки к свадьбе, или организаторы вас сейчас не отвлекают?

– В первую очередь мы концентрируемся на соревнованиях, и организаторы берут на себя, наверное, 95% всех вопросов. Поэтому только если есть какие‑то нюансы и нужна консультация с нашей стороны, мы подключаемся. Хорошо, что это не отнимает у нас много сил, – сказал Халили.