Сливко о хейте: «Доходило до того, что желали смерти. Последнее время нет такого негатива, вижу, что отношение изменилось»
«Бывали очень разные моменты за всю мою спортивную карьеру – и любовь, и ненависть. Был один сезон такой очень сложный, когда мне очень сильно желали негатива, много писали разных комментариев, в личные сообщения писали. Доходило до того, что прям желали смерти.
Я стараюсь к хейту ко всему относиться спокойно, если честно. Потому что всем нельзя нравиться, всегда найдутся люди, которые тебя любят и которые тебя не любят. Последнее время нет такого негатива. Более адекватные комментарии, и все вокруг желают нам, спортсменам, всего хорошего, успехов, все за нас переживают, что мы не бегаем на международной арене.
Сейчас я вижу четко, что отношение изменилось. Конечно же, все это присутствует, но в том объеме, в каком у меня тогда было – тот сезон-17/18, наверное, – там, конечно, просто поливали меня такой грязью.
Казалось, что я вам сделала такого плохого, что вы меня так ненавидите? Насколько нужно просто быть злым человеком, чтобы этот негатив выливать на меня? Я немножко была в шоке, если честно. Сейчас я уже, так скажем, на опыте, и мне попроще», – сказала чемпионка Европы Сливко.
«Душу не накачаешь, а губы – ну какие есть». Женский разговор с Викой Сливко – лидером нашего биатлона
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