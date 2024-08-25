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Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Эстонец Цахна выиграл масс-старт, Маречек – 2-й, Расторгуев – 3-й

Эстонец Рене Цахна выиграл масс-старт на ЧМ по летнему биатлону в Отепя

Чемпионат мира по летнему биатлону-2024

Отепя, Эстония

Мужчины

Масс-старт 

1. Рене Цахна (Эстония) – 32.38,6 (3)

2. Йонаш Маречек (Чехия) – 7,9 (3)

3. Андрей Расторгуев (Латвия) – 19,7 (5)

4. Антон Дудченко (Украина) – 31,6 (1)

5. Томаш Микиска (Чехия) – 46,9 (4)

6. Джордже Колтя (Румыния) – 50,1 (5)

7. Эмильен Клод (Франция) – 51,1 (5)

8. Тьерри Ланже (Бельгия) – 53,5 (5)

9. Фабьен Клод (Франция) – 55,7 (7)

10. Максим Фомин (Литва) – 57,3 (4)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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Томаш Микишка
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Джордже Колтя
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