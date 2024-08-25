Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Эстонец Цахна выиграл масс-старт, Маречек – 2-й, Расторгуев – 3-й
Эстонец Рене Цахна выиграл масс-старт на ЧМ по летнему биатлону в Отепя
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024
Отепя, Эстония
Мужчины
Масс-старт
1. Рене Цахна (Эстония) – 32.38,6 (3)
2. Йонаш Маречек (Чехия) – 7,9 (3)
3. Андрей Расторгуев (Латвия) – 19,7 (5)
4. Антон Дудченко (Украина) – 31,6 (1)
5. Томаш Микиска (Чехия) – 46,9 (4)
6. Джордже Колтя (Румыния) – 50,1 (5)
7. Эмильен Клод (Франция) – 51,1 (5)
8. Тьерри Ланже (Бельгия) – 53,5 (5)
9. Фабьен Клод (Франция) – 55,7 (7)
10. Максим Фомин (Литва) – 57,3 (4)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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