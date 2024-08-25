Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Эстонец Цахна выиграл масс-старт, Маречек – 2-й, Расторгуев – 3-й

Эстонец Рене Цахна выиграл масс-старт на ЧМ по летнему биатлону в Отепя

Чемпионат мира по летнему биатлону-2024 Отепя, Эстония Мужчины Масс-старт 1. Рене Цахна (Эстония) – 32.38,6 (3) 2. Йонаш Маречек (Чехия) – 7,9 (3) 3. Андрей Расторгуев (Латвия) – 19,7 (5) 4. Антон Дудченко (Украина) – 31,6 (1) 5. Томаш Микиска (Чехия) – 46,9 (4) 6. Джордже Колтя (Румыния) – 50,1 (5) 7. Эмильен Клод (Франция) – 51,1 (5) 8. Тьерри Ланже (Бельгия) – 53,5 (5) 9. Фабьен Клод (Франция) – 55,7 (7) 10. Максим Фомин (Литва) – 57,3 (4)