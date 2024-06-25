Дмитрий Губерниев: «Разгорается нехилый конфликт между тренерами и верхушкой СБР! Вопросов и претензий много, в том числе по расписанию на сезон»

Теги Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Биатлон

Дмитрий Губерниев заявил о «нехилом конфликте между тренерами и верхушкой СБР».

«Тем временем в российском биатлоне разгорается нехилый конфликт между тренерами и верхушкой СБР (Союза биатлонистов России – Sports)! Общение жесткое, чаты дымятся!

Вопросов и претензий много, в том числе и по расписанию на грядущий сезон! Ждем выступлений, разоблачений и подробностей… Или опять все испугаются…😜» – написал комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.

21 комментарий
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Отец знакомого работает в СБР. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...
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Губер, Скандал я иду к вам..
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Расписание всегда тупое
ХМАО в январе или декабре))))
Минус 30 почти обеспечен
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Похейтить СБР для Губерниева - любимая тема :)
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Димулька слюнявый за кого?
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Дима, ты лучшая масленка в стране, может, и в мире...
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Ум честь и совесть в одной новости, но уже в следующей вылезает натура - любителя окунуться в нечистоты.
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Губерниев опять разжигает на ровном месте.
Достал. "Скандалы, интриги, расследования"
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Ответ DenizKios
Привет тоторо
дарова)
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Ответ тоторо
считай минус 2 этапа опять будет. отмены будут 100%. потом барнашов скажет а че нам тренера претензии никакие не высказывали по календарю
Привет тоторо
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Ответ DenizKios
Расписание всегда тупое ХМАО в январе или декабре)))) Минус 30 почти обеспечен
считай минус 2 этапа опять будет. отмены будут 100%. потом барнашов скажет а че нам тренера претензии никакие не высказывали по календарю
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что за соревнования будут?
кто знает?
кубок Колымы?
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Интерес к биатлону угас, лето, новостей нет, палец пососать, что нибудь придумать, что никому и неинтересно. И все при деле, сейчас все и тренеры, и чиновники интервью разродятся и все при деле, не зря зп получают
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Это серьезно! Но совсем не интересно. Забыл, когда смотрел биатлон БРИКС.
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0 медалей на ЧМ, и все спокойно сидят. Где результат? В эстафете всегда брали медали
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що, опять? (с)
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Губерниев как всегда-заинтриговал и в кусты. Я ,вот,от природы любопытна, почему бы и не начать выкладывать для таких как я жареные факты.
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Не хилый мляяя😀тут мир на краю гибели, а он про сбр. Мелковато
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Козел влез в огород.
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