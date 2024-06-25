Дмитрий Губерниев: «Разгорается нехилый конфликт между тренерами и верхушкой СБР! Вопросов и претензий много, в том числе по расписанию на сезон»
Дмитрий Губерниев заявил о «нехилом конфликте между тренерами и верхушкой СБР».
«Тем временем в российском биатлоне разгорается нехилый конфликт между тренерами и верхушкой СБР (Союза биатлонистов России – Sports)! Общение жесткое, чаты дымятся!
Вопросов и претензий много, в том числе и по расписанию на грядущий сезон! Ждем выступлений, разоблачений и подробностей… Или опять все испугаются…😜» – написал комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.
ХМАО в январе или декабре))))
Минус 30 почти обеспечен
Достал. "Скандалы, интриги, расследования"
кто знает?
кубок Колымы?