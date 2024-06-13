Карим Халили: «Большую часть сборов проведу с группой Истомина, где-то самостоятельно. Тренироваться одному вполне комфортно»

Карим Халили рассказал, что планирует провести часть сборов на самоподготовке.

– Я по-прежнему тренируюсь с Артемом Истоминым. Все хорошо, у нас налажен процесс, работаем уже третий год вместе.

В первый год немного наошибались, наверное, были допущены какие-то ошибки с обеих сторон. На второй год чуть-чуть подкорректировали, все стало получше. Сейчас у нас больше информации, от которой мы можем отталкиваться для дальнейшей работы.

Думаю, большую часть сборов я проведу с ними, где-то самостоятельно. Допустим, первый сбор я пропустил, потому что у них новая молодая команда, им нужно будет со всеми девочками познакомиться, притереться. И, чтобы не отнимать лишнее внимание, провел первый сбор самостоятельно в Пересвете, тренировался один.

– Ты тренировался совсем один? Насколько это комфортно?

– Вполне комфортно. Мне нравится тренироваться одному, потому что ты больше в этой ситуации осознаешь, настолько ты сам отвечаешь за то, что ты делаешь, за весь процесс, за результат. И весь этот план проходит через тебя.

– В прошлом году вы вместе с Даниилом Серохвостовым были в женской команде. Насколько этого спарринга тебе будет не хватать?

– Не думаю, что это будет для меня большой проблемой. Не скажу, что в прошлом году у меня был какой-то спарринг в лице Даниила, обстоятельства так сложились, что мы поочередно болели, и толком мы не провели каких-то совместных развивающих тренировок.

При желании я без проблем найду себе спарринг. Дома на сборах мне всегда поможет Александр Легков, я могу спокойно присоединиться к Егору Сорину, если надо, с «Союзом трех биатлонистов» мы тоже разговаривали, никакой проблемы с этим, думаю, не будет, – сказал Халили в интервью на ютуб-канале Ивана Докукина.