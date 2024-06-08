Наталия Шевченко: «Отстранение сыграло только на руку для развития российского биатлона. Все наши лидеры бегают в России, больше трансляций»

Теги сборная России жен Союз биатлонистов России Олимпиада-2026 Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Наталия Шевченко считает, что отстранение пошло на пользу российскому биатлону.

– Если вдруг россиян допустят выступать в следующем сезоне на международных турнирах в нейтральном статусе, согласитесь на такие условия?

– Каким бы мнение у меня ни было в этой ситуации, последнее слово будет за СБР, поэтому как начальство скажет, так и будем делать.

Не хочу рассуждать на тему, поехала бы я в нейтральном статусе или только с российским флагом, мне просто хочется посоревноваться как спортсмену с лучшими, посмотреть на себя на том уровне. А в политику сильно я не хочу лезть, поэтому будь как будет.

– Так или иначе, приближаются Олимпийские игры 2026 года, которые являются целью для многих спортсменов. Ориентируетесь ли на этот турнир в своей подготовке?

– Конечно, мы тоже готовимся с прицелом на Олимпиаду, потому что все в нашей стране надеются, что нас все-таки допустят и что мы все же сможем там выступить. Но если мы не поедем, то хуже от того, что мы готовимся к ней, не будет. Поэтому да, можно считать Игры ориентиром.

– Как думаете, отстранение сильно влияет на российские биатлон и лыжные гонки? Можно заметить какой-то прогресс?

– Да, есть определенные плюсы. В плане российского спорта – только плюсы, потому что все топовые атлеты бегают в России, что развивает российский биатлон: больше трансляций, нас больше смотрят зрители.

Дети, которые занимаются биатлоном, могут посмотреть на всех спортсменов – раньше все лидеры уезжали на Кубки мира и их было нереально застать в России. Для них это большой плюс, больше ребят будут хотеть заниматься биатлоном.

Еще придумываются новые форматы: в этом сезоне, например, прошел пролог – это тоже пропагандирует биатлон. Думаю, отстранение сыграло только на руку для развития российского биатлона, – сказала пятикратная чемпионка России. 

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16 комментариев
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Тяжёлый случай... Клинический
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Ну дык эта, значить, и назад на кубок мира не надо, раз только на пользу отстранение.
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И соли можно есть, сколько захочется.
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пропагандисткая машина работает , несут всю эту чушь даже не задумываясь о здравом смысле
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мы стали более лудше жить, одеватца
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Санкции нам только на пользу
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ДИАЛЕКТИКА ПО ГЕГЕЛЮ

Трансляций стало больше. Но смотрят родной биатлон гораздо меньше. Диалектика!
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Я понимаю российскому спорту в принципе не нужны мировые арены. Как же мучались до этого - бедняги
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Ответ Фоксвольф3399
порошок, дороги, шарики в фольге, ну а потом такое получается))))
а что такое шарики в фольге?
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порошок, дороги, шарики в фольге, ну а потом такое получается))))
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Так зачем же вы ВСЕ так рветесь на КМ, ЧМ,ОИ--бегайте дома на чемпионатах ЖКХ , развивайте биатлон --в хуторах и деревнях-больше там не чем заняться -работы нет ,сельпо закрыты .. дома культуры сгнили давно -давай ударяй биатлоном по нищите и бескультурью. ВСЕ В БИАТЛОН!!!
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ну хрень несете. Отстранение никому выгоды не несет. Скорее СВО заканчиваем и возвращаемся
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круто !
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с биатлоном все печально. но мне отень жаль в этой ситуации наших лыжников, особенно праймового Большунова.
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Ответ BenderRodri
Тяжёлый случай... Клинический
Это не лечится
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