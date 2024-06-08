Наталия Шевченко: «Отстранение сыграло только на руку для развития российского биатлона. Все наши лидеры бегают в России, больше трансляций»

Наталия Шевченко считает, что отстранение пошло на пользу российскому биатлону.

– Если вдруг россиян допустят выступать в следующем сезоне на международных турнирах в нейтральном статусе, согласитесь на такие условия?

– Каким бы мнение у меня ни было в этой ситуации, последнее слово будет за , поэтому как начальство скажет, так и будем делать.

Не хочу рассуждать на тему, поехала бы я в нейтральном статусе или только с российским флагом, мне просто хочется посоревноваться как спортсмену с лучшими, посмотреть на себя на том уровне. А в политику сильно я не хочу лезть, поэтому будь как будет.

– Так или иначе, приближаются Олимпийские игры 2026 года, которые являются целью для многих спортсменов. Ориентируетесь ли на этот турнир в своей подготовке?

– Конечно, мы тоже готовимся с прицелом на , потому что все в нашей стране надеются, что нас все-таки допустят и что мы все же сможем там выступить. Но если мы не поедем, то хуже от того, что мы готовимся к ней, не будет. Поэтому да, можно считать Игры ориентиром.

– Как думаете, отстранение сильно влияет на российские биатлон и лыжные гонки? Можно заметить какой-то прогресс?

– Да, есть определенные плюсы. В плане российского спорта – только плюсы, потому что все топовые атлеты бегают в России, что развивает российский биатлон: больше трансляций, нас больше смотрят зрители.

Дети, которые занимаются биатлоном, могут посмотреть на всех спортсменов – раньше все лидеры уезжали на Кубки мира и их было нереально застать в России. Для них это большой плюс, больше ребят будут хотеть заниматься биатлоном.

Еще придумываются новые форматы: в этом сезоне, например, прошел пролог – это тоже пропагандирует биатлон. Думаю, отстранение сыграло только на руку для развития российского биатлона, – сказала пятикратная чемпионка России.