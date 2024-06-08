Наталия Шевченко: «Весной в основном занималась здоровьем. После коррекции зрения нельзя поднимать тяжести, сильно тренироваться»

Наталия Шевченко рассказала о восстановлении после коррекции зрения.

– Как прошло ваше межсезонье? Сейчас уже готовитесь к новому сезону?

– Этой весной я в основном занималась здоровьем. Сначала были грандиозные планы – съездить куда-то на отдых. Но пока я ждала, когда будет готов загранпаспорт, выяснила, что будет нужна операция для коррекции зрения.

Мне ее одобрили: нужно было пройти некоторые обследования, чтобы понять, готовы ли мои глаза к операции или еще рано, потому что два года назад я тоже хотела сделать коррекцию, но врачи сказали, что пока рано и что глаза еще в стадии роста, из-за чего операцию нельзя было делать.

Сейчас все одобрили, но после коррекции уже нельзя было никуда лететь: на сборы я тоже приехала на поезде, когда вся команда летала на самолете. Были ограничения и по физической активности: нельзя поднимать тяжести, сильно тренироваться.

Вся весна прошла с целью реабилитации. Сейчас я нахожусь на сборах в Раубичах, которые уже заканчиваются. Дальше в Сочи буду уже полноценно тренироваться.

– Как сейчас тренируетесь?

– Я занимаюсь стрелковой подготовкой побольше: глаза, которые пять лет смотрели сквозь линзы, – это другие глаза, чем после коррекции. Нужно тренировать глазные мышцы, пока еще немного плавающее изображение, но это исправляется.

Поэтому больше внимания уделяю стрелковой части, чтобы восстановить все навыки, а в физическом плане пока все равно сдерживаюсь.

– Какие сроки полного восстановления дают врачи?

– Я делала операцию не в спортивной больнице, она рассчитана на обычных людей, поэтому там врачи дают общие рекомендации не для профессиональных спортсменов.

Профессиональный спорт – это, конечно, совсем другая нагрузка. Сейчас лазерная коррекция шагнула вперед, операция стала более щадящей для глаза, поэтому восстановление быстрое, буквально на следующий день ты уже видишь нормально, все в порядке, как в обычный твой день.

Но ограничения существуют, поэтому врачи сказали месяц не тренироваться сильно, – сказала биатлонистка.