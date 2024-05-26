Фийон-Майе о сокращении состава сборной Франции: «Атмосфера изменилась. Но теперь тренеры могут уделить чуть больше времени каждому спортсмену»

Кентен Фийон-Майе высказался о сокращении состава сборной Франции по биатлону.

Сообщалось, что в основную национальную команду на подготовку к сезону не вошли Антонин Гигонна и Эмильен Клод. При этом мужская сборная, которая сейчас проводит сбор в Атлантических Пиренеях, состоит из пяти человек вместо семи.

«Группа уменьшилась, и это первое, что нас удивило. Более того, Эрик (Перро) прибыл на сбор лишь спустя несколько дней, поэтому на старте нас было вообще четверо. Такое количество – это странно.

Странно, ведь Антонин (Гигонна) несколько лет был частью коллектива, мы привыкли к работе с ним. Непривычно, что теперь мы будем видеться реже, хотя мы еще собираемся пересекаться на сборах.

Недостаток в том, что атмосфера немного изменилась. А преимущество – в том, что теперь тренеры могут уделить чуть больше времени каждому спортсмену из-за их небольшого количества», – рассказал двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Фийон-Майе.

Симон, Брезаз-Буше, Фийон-Майе, Жаклен, Ришар и Мишлон вошли в состав сборной Франции на сезон-2024/25