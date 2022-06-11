Норицын о работе в Болгарии: «Нам предлагали новое сотрудничество. Консультировались с посольством – нам сказали, что на данном этапе это невозможно»

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Российский тренер по биатлону Виталий Норицын объяснил, почему не смог продолжить работу со сборной Болгарии.

– Когда вы поняли, что вряд ли останетесь в сборной Болгарии?

– Сразу после возвращения с этапов Кубка мира. Уже было понятно, что гражданам России будет трудно работать за рубежом. Нам даже было сложно получить визу в шенгенскую зону.

– Виза – главная проблема?

– Во время нашего отъезда из Болгарии это была одна из основных проблем, которую обозначили. Потому что нам предлагали новое сотрудничество. Консультировались с посольством – нам сказали, что на данном этапе это невозможно.

– То есть их биатлонная федерация была готова продолжить работу с вами?

– Они были абсолютно за, как и все спортсмены, – сказал Норицын.

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