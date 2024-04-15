Халили о лиге МЛКБ: «Людей сильно мотивировал призовой фонд. Ни в одной из последующих гонок сезона такой плотности результатов не было»

Карим Халили объяснил мотивацию биатлонистов выступать на турнире МЛКБ.

В ноябре в Ханты-Мансийске прошел первый Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), где Халили выиграл масс-старт и стал третьим в пасьюте. Призовые за победу в гонке составляли 1 миллион рублей.

– У вас получился очень успешный дебют в МЛКБ. Как оцените эти соревнования? Хотите, чтобы они проводились в дальнейшем?

– Да, там была спокойная погода. У меня всё получилось, и ничего не мешало. После этого сложилась не самая простая ветровая обстановка на стартах. В этом году я перешел на новую винтовку, и поначалу мне не хватало уверенности при работе с ветром, поэтому допускал слишком много ошибок в этом направлении. Рад, что после Нового года получилось перезагрузиться и работать более качественно.

Что касается клубной лиги биатлона, то это был тоже интересный старт. Там была самая плотная борьба в этом сезоне. Людей очень сильно мотивировал призовой фонд, поэтому в обеих гонках наблюдались очень плотные результаты. Ни в одной из последующих гонок сезона такой плотности не было, – сказал бронзовый призер Олимпиады-2022 Халили.