Сливко пропустит масс-старт в финале Кубка Содружества в Мурманске из-за плохого самочувствия

Виктория Сливко объяснила, почему пропускает масс-старт на Кубке Содружества.

«Я не могла выйти на старт, потому что плохо себя чувствую. Это было бы неверным решением провести гонку. Потому что последствия могут быть самыми сложными и тяжелыми. А я хочу бегать следующий сезон стабильно и бороться за медали.

Перед спринтом я уже болела, но побежала гонку. Думала за сутки привести себя в порядок, но мне стало только хуже. Ни один человек не посоветовал мне бежать масс‑старт», – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».