Антон Смольский: «Мы категорически против нейтрального статуса. Хочется показывать, что есть такая страна – Беларусь, о которой многие, возможно, и не слышали»

Белорусский биатлонист Антон Смольский заявил, что он против нейтрального статуса.

– Насколько внимательно следите за олимпийской повесткой?

– Следим за новостями, но сильно не акцентируем на них внимание, стараемся не расплескивать эмоции. Когда кого-то допускают до , радуемся за них. Вот недавно батутистов допустили, порадовались за них.

– В России нешуточная дискуссия: ехать ли спортсменам в нейтральном статусе на Игры в Париж. А как к такой перспективе относятся в Беларуси?

– У нас пока не было такого опыта, чтобы мы ездили без флага и гимна, в отличие от России. Конечно, мы категорически против нейтрального статуса. Получается, ты едешь на Олимпиаду сам по себе. Может, прозвучит, грубо, но твоя цель – просто удовлетворить свои потребности в победе. Но, что есть, то есть.

Конечно, хочется, чтобы были и флаг, и гимн. Хочется показывать другим спортсменам, болельщикам, что есть такая страна – Беларусь, о которой многие, возможно, и не слышали, – сказал .