Антон Смольский: «Мы категорически против нейтрального статуса. Хочется показывать, что есть такая страна – Беларусь, о которой многие, возможно, и не слышали»

Теги сборная Беларуси Париж-2024 Антон Смольский Биатлон

Белорусский биатлонист Антон Смольский заявил, что он против нейтрального статуса.

– Насколько внимательно следите за олимпийской повесткой?

– Следим за новостями, но сильно не акцентируем на них внимание, стараемся не расплескивать эмоции. Когда кого-то допускают до Олимпиады, радуемся за них. Вот недавно батутистов допустили, порадовались за них.

– В России нешуточная дискуссия: ехать ли спортсменам в нейтральном статусе на Игры в Париж. А как к такой перспективе относятся в Беларуси?

– У нас пока не было такого опыта, чтобы мы ездили без флага и гимна, в отличие от России. Конечно, мы категорически против нейтрального статуса. Получается, ты едешь на Олимпиаду сам по себе. Может, прозвучит, грубо, но твоя цель – просто удовлетворить свои потребности в победе. Но, что есть, то есть.

Конечно, хочется, чтобы были и флаг, и гимн. Хочется показывать другим спортсменам, болельщикам, что есть такая страна – Беларусь, о которой многие, возможно, и не слышали, – сказал Смольский.

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9 комментариев
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В 2020 весь мир узнал, жаль с трагическим концом
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Антон, талантливый биатлонист и ему надо что-то для себя менять.
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А россияне, Антон, вас не только гимна лишают, но и призовых с медалями. Там хотя бы медали и призовые дают. Тут, нет.
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Ответ Андрей Собченко
Вы не понимаете, это другое)) на росии выступать без гимна - это нормально, а вот в этой гацкой Европе ни-ни))
Товарищ европеец. А почему вы коверкаете название нашей страны и ещё с маленькой буквы? РОССИЯ !!!
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Молодцы! Правильные хотелки.)))
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