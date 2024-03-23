Спринты и пасьюты на чемпионате России по биатлону, запланированные на 23 и 24 марта, не состоятся
Союз биатлонистов России оповестил об отмене гонок ЧР в Тюмени.
«В связи с трагическими событиями в Подмосковье все спортивные и физкультурные мероприятия на территории Тюменской области 23 и 24 марта отменяются.
Спринты у мужчин и женщин и гонки преследования у мужчин и женщин, запланированные в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону на субботу и воскресенье, в эти дни не состоятся.
О возможных дальнейших изменениях расписания соревнований будет объявлено дополнительно», – говорится в пресс-релизе на сайте СБР.