Спринты и пасьюты на чемпионате России по биатлону, запланированные на 23 и 24 марта, не состоятся

Союз биатлонистов России оповестил об отмене гонок ЧР в Тюмени.

«В связи с трагическими событиями в Подмосковье все спортивные и физкультурные мероприятия на территории Тюменской области 23 и 24 марта отменяются.

Спринты у мужчин и женщин и гонки преследования у мужчин и женщин, запланированные в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону на субботу и воскресенье, в эти дни не состоятся.

О возможных дальнейших изменениях расписания соревнований будет объявлено дополнительно», – говорится в пресс-релизе на сайте .