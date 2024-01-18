Йоханнес Бо победил в 78-й раз в карьере. До Фуркада ему осталось 5 побед, до Бьорндалена – 17

Теги Уле Эйнар Бьорндален Кубок мира по биатлону сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции Мартен Фуркад Тарьей Бо Йоханнес Кюн Йоханнес Бо Антхольц Биатлон

Йоханнес Бо выиграл укороченную индивидуальную гонку на Кубке мира в Антхольце.

Это 78-я победа норвежского биатлониста в карьере. Всего у него 120 подиумов (78-22-20).

Ему осталось одержать 5 побед, чтобы повторить достижение француза Мартена Фуркада (83), и 17 побед до рекорда своего соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена (95). 

Вторым в Антхольце финишировал брат Йоханнеса Тарьей Бо. Это 64-й подиум в его карьере (13-22-29). 

Третьим стал немец Йоханнес Кюн. На его счету 5 подиумов (1-1-3). 

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Походу у семейства Бё побед и подиумов в разы больше, чем у всей великой биатлоном державы с лучшим в мире комментатором.
+17
-3
+14
Какие цифры, 78побед, 120подиумов, 10побед в Антерсельве. Поздравляем короля!
+14
-3
+11
Йося очень порадовал, а Тарий вцепился как клещ в общий зачёт. Очень хочет глобус...
+5
-1
+4
Что-то мне подсказывает,что в итоге Йоха будет абсолютным рекордсменом.
+4
-2
+2
Фуркада он догонит, уверен. Вот Бьорндалена - ну, под вопросом.
+2
0
+2
Насчет ВиУ не знаю, но Мартыша нужно обходить!
+5
-4
+1
Вообще, надо, конечно, сто побед оформить. Но об этом рано...
+2
-1
+1
Ответ Yan D
Походу у семейства Бё побед и подиумов в разы больше, чем у всей великой биатлоном державы с лучшим в мире комментатором.
Не хватает губерниева, с ним всегда можно было пообщаться во время трансляций🤣🤣🤣
+1
0
+1
Ответ Максим Пестов
Йося очень порадовал, а Тарий вцепился как клещ в общий зачёт. Очень хочет глобус...
Йося не стабилен весь сезон и все равно впереди на 93очка)) Я спокоен, этот КМ выиграет Йоханнес.
+3
-2
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий