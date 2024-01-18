Йоханнес Бо победил в 78-й раз в карьере. До Фуркада ему осталось 5 побед, до Бьорндалена – 17
Йоханнес Бо выиграл укороченную индивидуальную гонку на Кубке мира в Антхольце.
Это 78-я победа норвежского биатлониста в карьере. Всего у него 120 подиумов (78-22-20).
Ему осталось одержать 5 побед, чтобы повторить достижение француза Мартена Фуркада (83), и 17 побед до рекорда своего соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена (95).
Вторым в Антхольце финишировал брат Йоханнеса Тарьей Бо. Это 64-й подиум в его карьере (13-22-29).
Третьим стал немец Йоханнес Кюн. На его счету 5 подиумов (1-1-3).