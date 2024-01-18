Йоханнес Бо победил в 78-й раз в карьере. До Фуркада ему осталось 5 побед, до Бьорндалена – 17

Йоханнес Бо выиграл укороченную индивидуальную гонку на Кубке мира в Антхольце.

Это 78-я победа норвежского биатлониста в карьере. Всего у него 120 подиумов (78-22-20).

Ему осталось одержать 5 побед, чтобы повторить достижение француза (83), и 17 побед до рекорда своего соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена (95).

Вторым в Антхольце финишировал брат Йоханнеса Тарьей Бо. Это 64-й подиум в его карьере (13-22-29).

Третьим стал немец . На его счету 5 подиумов (1-1-3).