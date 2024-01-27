Чемпионат Европы. Сингл-микст. Сорум и Калкенберг пробегут за Норвегию, Эмильен Клод и Бонду – за Францию, Кайзер и Фиштнер – за Германию

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28 января на чемпионате Европы по биатлону пройдет сингл-микст.

Чемпионат Европы по биатлону-2024

Брезно-Осрблье, Словакия

Сингл-микст

Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляцияOkko.

Старт-лист

1. Норвегия (Вебьорн Сорум, Эмили Калкенберг)

2. Германия (Симон Кайзер, Марлен Фиштнер)

3. Франция (Эмильен Клод, Анаэлль Бонду)

4. Швеция (Антон Иварссон, Сара Андерссон)

5. Италия (Даниэле Каппеллари, Линда Цингерле)

6. Австрия (Патрик Якоб, Кристина Оберталер)

7. Украина (Антон Дудченко, Алена Городна)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций чемпионата Европы по биатлону в Брезно-Осрблье

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