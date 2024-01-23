Ханна Оберг о том, что хотела завершить карьеру в 2023 году: «Не получала удовольствия от соревнований. Радость исчезла, я смирилась с происходящим»
Ханна Оберг рассказала, что думала о завершении карьеры в прошлом сезоне.
По словам шведки, перед чемпионатом мира-2023, когда у нее не было высоких результатов, она начала терять мотивацию.
«Это был период, когда я не получала удовольствия от соревнований. В какой-то момент радость исчезла, я смирилась с тем, что происходит. Это было совсем не весело.
Я задумывалась о том, что есть и другие варианты карьеры. «Мне не нужно продолжать этим заниматься, если это не приносит радость», – думала я тогда.
Наверное, у многих спортсменов время от времени возникают такие мысли. Но для меня это было что-то новое, и это было весьма серьезно», – сказала двукратная олимпийская чемпионка.