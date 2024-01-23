Ханна Оберг о том, что хотела завершить карьеру в 2023 году: «Не получала удовольствия от соревнований. Радость исчезла, я смирилась с происходящим»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Швеции жен Ханна Оберг Биатлон

Ханна Оберг рассказала, что думала о завершении карьеры в прошлом сезоне.

По словам шведки, перед чемпионатом мира-2023, когда у нее не было высоких результатов, она начала терять мотивацию. 

«Это был период, когда я не получала удовольствия от соревнований. В какой-то момент радость исчезла, я смирилась с тем, что происходит. Это было совсем не весело. 

Я задумывалась о том, что есть и другие варианты карьеры. «Мне не нужно продолжать этим заниматься, если это не приносит радость», – думала я тогда. 

Наверное, у многих спортсменов время от времени возникают такие мысли. Но для меня это было что-то новое, и это было весьма серьезно», – сказала двукратная олимпийская чемпионка. 

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2 комментария
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Ответ Comeon!
Понимаем. Динары и Анны нет, реальной конкуренции нет.А с детьми соревноваться тебе не интересно.
🤣
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