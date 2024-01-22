Кристиансен о победе в масс-старте: «Бывают идеальные биатлонные гонки – возможно, это одна из них»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Тарьей Бо Ветле Шостад Кристиансен Йоханнес Дале-Шевдал Антхольц Биатлон

Ветле Шостад Кристиансен высказался о победе на этапе Кубка мира в Антхольце.

Накануне норвежский биатлонист выиграл масс-старт, допустив один промах.

«Я прошел тяжелый четвертый круг – знал, что Тарьей Бо и Йоханнес Дале-Шевдал были недалеко. Они очень быстры на последнем круге, поэтому я решил, что было бы разумно перестраховаться (Кристиансен отстрелял последнюю стойку без промахов – Sports.ru).

Мне удалось сохранить самообладание, и теперь я знаю по крайней мере одного счастливого тренера. Раньше я уже говорил, что бывают идеальные биатлонные гонки – возможно, это одна из них. Победа в таких высотных условиях невероятна, ведь выступать здесь – это испытание», – сказал Кристиансен.

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