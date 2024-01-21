Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Дале-Шевдал проиграл 24 секунды, Наврат – 36

Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце.

мира по биатлону

6-й этап

Антхольц, Италия

Мужчины

Масс-старт

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 31.20,8

2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 23,8

3. (Германия) – 35,8

4. (Германия) – 43,7

5. (Норвегия) – 44,1

6. (Германия) – 47,5

7. Дидье Бьона (Италия) – 48,9

8. Лукас Хофер (Италия) – 49,0

9. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 51,8...

13. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 1.01,4...

21. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.31,3

Скорострельность

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.23,9 (0)

2. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.25,9 (3)

3. Симон Эдер (Австрия) – 1.27,4 (2)

4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.29,3 (1)

5. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.31,8 (4)

6. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 1.33,7 (1)

7. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 1.33,8 (1)

8. Отто Инвениус (Финляндия) – 1.35,5 (2)...

19. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.48,1 (2)...

21. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.49,9 (4)

Без промахов гонку прошел только Кентен Фийон-Майе (Франция).