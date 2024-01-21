Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Дале-Шевдал проиграл 24 секунды, Наврат – 36
Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце.
Кубок мира по биатлону
6-й этап
Антхольц, Италия
Мужчины
Масс-старт
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 31.20,8
2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 23,8
3. Филипп Наврат (Германия) – 35,8
4. Йоханнес Кюн (Германия) – 43,7
5. Тарьей Бо (Норвегия) – 44,1
6. Бенедикт Долль (Германия) – 47,5
7. Дидье Бьона (Италия) – 48,9
8. Лукас Хофер (Италия) – 49,0
9. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 51,8...
13. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 1.01,4...
21. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.31,3
Скорострельность
1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.23,9 (0)
2. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.25,9 (3)
3. Симон Эдер (Австрия) – 1.27,4 (2)
4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.29,3 (1)
5. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.31,8 (4)
6. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 1.33,7 (1)
7. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 1.33,8 (1)
8. Отто Инвениус (Финляндия) – 1.35,5 (2)...
19. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.48,1 (2)...
21. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.49,9 (4)
Без промахов гонку прошел только Кентен Фийон-Майе (Франция).