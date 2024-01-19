Хекки-Гросс о победе на Кубке мира: «Удивительно осознавать, что я сделала это в индивидуальной гонке»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Швейцарии Лена Хекки-Гросс Биатлон

Лена Хекки-Гросс удивлена своей победе на этапе Кубка мира в Антхольце.

Сегодня швейцарская биатлонистка выиграла укороченную индивидуальную гонку. Она впервые заняла первое место на этапах Кубка мира.

«Потрясающие ощущения, которые я не могу описать. Лучшие из всех возможных! И удивительно осознавать, что я сделала это в индивидуальной гонке.

Мы провели довольно хорошую пристрелку, поэтому знали, как справляться с таким ветром. Я выходила на стрельбище с полной уверенностью в своих силах.

На последнем рубеже я сосредоточилась чисто на технической части. Нельзя было забивать голову мыслями «а что если я попаду». Поэтому я просто сосредоточилась на себе и своей работе. И все получилось!» – сказала Хекки-Гросс.

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7 комментариев
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Очень яркая биатлонистка. Приятно, что она наконец-то победила.
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Интересно, швейцарские биатлонисты или биатлонистки, в частности, когда-либо побеждали на этапах КМ? В любом случае - география биатлона ширится, и это только можно приветствовать.
P.S. Извиняйте, Селина Гаспарин дважды побеждала на этапах КМ
+7
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+7
Молодец, Лена, попросил Альфреда Эдера передать мои поздравления общему другу Сандре, твоему тренеру :)
+3
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+3
Ответ Alexander Rakhilkin
Интересно, швейцарские биатлонисты или биатлонистки, в частности, когда-либо побеждали на этапах КМ? В любом случае - география биатлона ширится, и это только можно приветствовать. P.S. Извиняйте, Селина Гаспарин дважды побеждала на этапах КМ
Побеждали, тут в Анходьце Селина Гаспаре. Все они горняки хорошие.
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9 объявлений подряд про Кубок мира! Хоть таким способом участвуем, и ощущаем себя участниками. Плодотворный автор активизировался и жаждет славы.
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молодец, Булочка!!! Поздравляю!!!
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