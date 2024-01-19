Хекки-Гросс о победе на Кубке мира: «Удивительно осознавать, что я сделала это в индивидуальной гонке»
Лена Хекки-Гросс удивлена своей победе на этапе Кубка мира в Антхольце.
Сегодня швейцарская биатлонистка выиграла укороченную индивидуальную гонку. Она впервые заняла первое место на этапах Кубка мира.
«Потрясающие ощущения, которые я не могу описать. Лучшие из всех возможных! И удивительно осознавать, что я сделала это в индивидуальной гонке.
Мы провели довольно хорошую пристрелку, поэтому знали, как справляться с таким ветром. Я выходила на стрельбище с полной уверенностью в своих силах.
На последнем рубеже я сосредоточилась чисто на технической части. Нельзя было забивать голову мыслями «а что если я попаду». Поэтому я просто сосредоточилась на себе и своей работе. И все получилось!» – сказала Хекки-Гросс.
P.S. Извиняйте, Селина Гаспарин дважды побеждала на этапах КМ