Вирер о продолжении карьеры: «Я приняла решение, но пока ничего не раскрываю – расскажу обо всем в конце сезона»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Италии жен Доротея Вирер Биатлон

Доротея Вирер в конце сезона объявит, будет ли продолжать карьеру.

На этой неделе итальянская биатлонистка выступит на домашнем этапе Кубка мира в Антхольце.

Последний раз Вирер выходила на старт в декабре в спринте на этапе в Ленцерхайде. Далее она пропускала соревнования из-за болезни.

«Честно говоря, я поняла, насколько прекрасна жизнь вне спорта. В эти дни для меня все было в новинку, и я понимаю всех тех, кто, уйдя из спорта, говорит, что никогда не вернется.

Сейчас я пытаюсь набрать форму к чемпионату мира в феврале. Я предпочитаю сосредоточиться на настоящем, а там посмотрим, что будет дальше.

Во время этого перерыва я приняла решение насчет своего будущего. Но какое – об этом пока знаем только я и мой муж Стефано.

В конце сезона я вам все расскажу, а пока ничего не раскрываю», – сказала итальянская биатлонистка. 

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10 комментариев
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Всё понятно. Значит завершает карьеру. Зря, могла бы выступить на домашних ОИ. Жизнь вне спорта вовсе не прекрасна, но спортсмены почему-то верят и распространяют этот миф.
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скорее всего уйдет
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из контекста понятно, что дело к завершению, но есть подозрение, что ещё и беременность
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Надеюсь, что Доротейка продолжит нас радовать своими выступлениями.
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Ответ Глеб Саратов
из контекста понятно, что дело к завершению, но есть подозрение, что ещё и беременность
Если беременность, так это она при желании еще вернуться успеет, как раз на свежих дрожжах...
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Если сегодня войдёт в 20_ку то будет уже хорошо 😘
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понятно что закончит в этом сезоне.
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Дора пока еще нужна чемпионкам мира .....
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Ответ Глеб Саратов
из контекста понятно, что дело к завершению, но есть подозрение, что ещё и беременность
Беременность - это не подозрение ( ну кроме вашей естественно)....это факт.
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