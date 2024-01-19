Вирер о продолжении карьеры: «Я приняла решение, но пока ничего не раскрываю – расскажу обо всем в конце сезона»

Доротея Вирер в конце сезона объявит, будет ли продолжать карьеру.

На этой неделе итальянская биатлонистка выступит на домашнем этапе Кубка мира в Антхольце.

Последний раз Вирер выходила на старт в декабре в спринте на этапе в Ленцерхайде. Далее она пропускала соревнования из-за болезни.

«Честно говоря, я поняла, насколько прекрасна жизнь вне спорта. В эти дни для меня все было в новинку, и я понимаю всех тех, кто, уйдя из спорта, говорит, что никогда не вернется.

Сейчас я пытаюсь набрать форму к чемпионату мира в феврале. Я предпочитаю сосредоточиться на настоящем, а там посмотрим, что будет дальше.

Во время этого перерыва я приняла решение насчет своего будущего. Но какое – об этом пока знаем только я и мой муж Стефано.

В конце сезона я вам все расскажу, а пока ничего не раскрываю», – сказала итальянская биатлонистка.