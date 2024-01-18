Екатерина Носкова: «Не сильно бы расстроилась, если бы индивидуальную гонку убрали из программы. За 15 км ты успеваешь всю свою жизнь обдумать»

Теги сборная России жен Кубок России Екатерина Носкова (Мошкова) Биатлон

Екатерина Носкова объяснила, почему не любит бегать индивидуальные гонки.

Сегодня Носкова заняла седьмое место на этапе Альфа-Банк Кубка России в Ижевске.

– Не очень люблю бегать индивидуальные гонки, поэтому сегодня я старалась разложиться ровно по кругам, чтобы не было западений. Посмотрим еще аналитику, но по ощущениям я смогла ровно пройти круги. Конечно, чтобы побороться за призы, нужно было стрелять на один штраф меньше. Но два штрафа в индивидуальной гонке – это удовлетворительный результат.

– Индивидуальная гонка – это устаревший формат или классика, от которой нельзя отказываться?

– Сложный вопрос, но, как я сказала, я не очень сильно люблю индивидуальные гонки, поэтому я бы не сильно расстроилась, если бы ее убрали из программы.

– Тяжелая дистанция для тебя?

– Не совсем тяжелая, просто очень долго ты бежишь один. Мне кажется, за эти 15 километров ты успеваешь всю жизнь свою обдумать, ха-ха. Я люблю более динамичные гонки, где есть борьба. Такой формат мне больше по душе.

– Какой была самая интересная мысль, которая пришла к тебе за эти 15 километров?

– Пожалуй, я оставлю это в секрете, ха-ха, – ответила Носкова.

12 комментариев
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Моя любимая дисциплина - индивидуалка и эстафеты)))
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хорошо в россии соревноваться...можно о своём подумать, о другом помечтать...пока ковыляешь потихоньку...
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ИГ, - олимпийская дисциплина, где нужна очень высокая концентрация на рубежах, так что Катя тебе лучше полюбить ИГ.
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она вообще та тута об индивидуалке и не говорит, а совсем о другом, а я скажу об индивидуалке) это лучшее , что есть в биатлоне, это классика! все остальные форматы состязаний - игрушки , особенно не люблю спринт, урезанную искусственно индивидуалку на потребу ширномассам и телевезионщикам, под вторым номером идет конечно масс-старт и замыкает эстафета, все остальные слабое подобие индивидуалки, Кате быстрее прийти в себя и меньше думать о смыслах
+6
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+5
Может, и неплохо обдумать-то?)
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+3
Ответ volga_olga
Может, и неплохо обдумать-то?)
просто человек не любит быть наедине с собой)
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+3
Ответ re#mn
она вообще та тута об индивидуалке и не говорит, а совсем о другом, а я скажу об индивидуалке) это лучшее , что есть в биатлоне, это классика! все остальные форматы состязаний - игрушки , особенно не люблю спринт, урезанную искусственно индивидуалку на потребу ширномассам и телевезионщикам, под вторым номером идет конечно масс-старт и замыкает эстафета, все остальные слабое подобие индивидуалки, Кате быстрее прийти в себя и меньше думать о смыслах
Спринт на то и спринт, а не идвидуалка. Он и динамичнее и промах не так страшен. и, что главное, после его будет преследование. Если бы делать преследование по итогам индивидуальной, то у спортсменов были бы и отрывы куда больше на старте и сил намного меньше – в итоге интерес к преследованию был бы минимальный.
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нехорошие мысли посещают катюшу?
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Ответ тоторо
нехорошие мысли посещают катюшу?
Видно были большие ожидания от этого сезона.
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+1
Ответ re#mn
она вообще та тута об индивидуалке и не говорит, а совсем о другом, а я скажу об индивидуалке) это лучшее , что есть в биатлоне, это классика! все остальные форматы состязаний - игрушки , особенно не люблю спринт, урезанную искусственно индивидуалку на потребу ширномассам и телевезионщикам, под вторым номером идет конечно масс-старт и замыкает эстафета, все остальные слабое подобие индивидуалки, Кате быстрее прийти в себя и меньше думать о смыслах
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