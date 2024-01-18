Екатерина Носкова: «Не сильно бы расстроилась, если бы индивидуальную гонку убрали из программы. За 15 км ты успеваешь всю свою жизнь обдумать»

Екатерина Носкова объяснила, почему не любит бегать индивидуальные гонки.

Сегодня Носкова заняла седьмое место на этапе Альфа-Банк Кубка России в Ижевске.

– Не очень люблю бегать индивидуальные гонки, поэтому сегодня я старалась разложиться ровно по кругам, чтобы не было западений. Посмотрим еще аналитику, но по ощущениям я смогла ровно пройти круги. Конечно, чтобы побороться за призы, нужно было стрелять на один штраф меньше. Но два штрафа в индивидуальной гонке – это удовлетворительный результат.

– Индивидуальная гонка – это устаревший формат или классика, от которой нельзя отказываться?

– Сложный вопрос, но, как я сказала, я не очень сильно люблю индивидуальные гонки, поэтому я бы не сильно расстроилась, если бы ее убрали из программы.

– Тяжелая дистанция для тебя?

– Не совсем тяжелая, просто очень долго ты бежишь один. Мне кажется, за эти 15 километров ты успеваешь всю жизнь свою обдумать, ха-ха. Я люблю более динамичные гонки, где есть борьба. Такой формат мне больше по душе.

– Какой была самая интересная мысль, которая пришла к тебе за эти 15 километров?

– Пожалуй, я оставлю это в секрете, ха-ха, – ответила Носкова.