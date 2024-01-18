«Мы понимаем, что нужно искать новые форматы. Гонки в Чайковском оказались неконкурентными». Директор СБР Пак о командных стартах

В Союзе биатлонистов России заявили, что нужно искать новые форматы соревнований.

«[Рождественскую] гонку на «Шальке» я не смотрел никогда и не знаю ее правил, потому что мы проводили свою «Гонку чемпионов» в Олимпийском, а командный спринт (пройдет на этапе Кубка Содружества в апреле – Sports.ru) – это просто сингл-микст, просто там бегут мужчины с мужчинами, а женщины с женщинами.

Это была совместная коллективная работа. Мы понимаем, что нужно искать новые форматы. Мне кажется, что такая гонка увеличит количество участников. В Мурманске командный спринт пройдет вместо гонки преследования.

По поводу командной гонки (была включена в программу Кубка России в Чайковском – Sports.ru) у меня есть личное мнение, но в Союзе биатлонистов России (СБР) решения принимаются коллегиально. Мы проведем совещание с нашими партнерами по «Матчу», переговорим с тренерским советом и будем принимать решение.

На мой взгляд, гонки в Чайковском оказались неконкурентными. Слишком большой получилась разница между первым, вторым, третьим и другими местами. Мне сложно сказать, почему так получилось», – рассказал исполнительный директор СБР Александр Пак.