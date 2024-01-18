«Мы понимаем, что нужно искать новые форматы. Гонки в Чайковском оказались неконкурентными». Директор СБР Пак о командных стартах

Теги телевидение Союз биатлонистов России Рождественская гонка Кубок России Александр Пак Матч ТВ Биатлон

В Союзе биатлонистов России заявили, что нужно искать новые форматы соревнований.

«[Рождественскую] гонку на «Шальке» я не смотрел никогда и не знаю ее правил, потому что мы проводили свою «Гонку чемпионов» в Олимпийском, а командный спринт (пройдет на этапе Кубка Содружества в апреле – Sports.ru) – это просто сингл-микст, просто там бегут мужчины с мужчинами, а женщины с женщинами.

Это была совместная коллективная работа. Мы понимаем, что нужно искать новые форматы. Мне кажется, что такая гонка увеличит количество участников. В Мурманске командный спринт пройдет вместо гонки преследования.

По поводу командной гонки (была включена в программу Кубка России в Чайковском – Sports.ru) у меня есть личное мнение, но в Союзе биатлонистов России (СБР) решения принимаются коллегиально. Мы проведем совещание с нашими партнерами по «Матчу», переговорим с тренерским советом и будем принимать решение.

На мой взгляд, гонки в Чайковском оказались неконкурентными. Слишком большой получилась разница между первым, вторым, третьим и другими местами. Мне сложно сказать, почему так получилось», – рассказал исполнительный директор СБР Александр Пак.

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5 комментариев
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оставьте гонку преследования в мурманске. нафиг командные гонки
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Мне сложно сказать, почему так получилось», – рассказал исполнительный директор СБР Александр Пак. --- А что тогда рот открывать? Ежели сказать ничего не можешь.
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«Рождественскую гонку на «Шальке» я не смотрел никогда и не знаю ее правил»

Мда. И это говорит исполнительный директор СБР, которому по должности положено мониторить конкурирующие форматы, тенденции, новые перспективы. Это примерно, если бы футбольный тренер сказал, а я не смотрю другие игры и чемпионаты, даже не знаю, что там в мире происходит..
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Неконкурентными потому что вы неконкурентны на фоне беларусов?
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вот так неумехи губы завалили перспективный формат
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