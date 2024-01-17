Кубок России. Пролог. Плицев и Гербулова победили в дуэльной стрельбе

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Плицев и Гербулова победили в прологе Кубка России в дуэльной стрельбе.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2023/24

4-й этап

Ижевск

Пролог

Дуэльная стрельба

Мужчины

1. Виктор Плицев – 52,97 (0)

2. Александр Логинов – 23,84 (3)

3. Василий Томшин 

Женщины

1. Наталья Гербулова – 1.19,56 (0)

2. Ксения Довгая – 43,49 (5)

3. Полина Шевнина

Составы команд

«Короли тихого часа»: Александр Логинов, Александр Поварницын, Ксения Шнейдер, Анна Грухвина.

«Чак-Чак Норрис»: Василий Томшин, Дмитрий Иванов, Анастасия Батманова, Полина Шевнина.

«Дети Александра Пака»: Наталья Гербулова, Ксения Довгая, Роман Еремин, Александр Корнев.

«Одной правой»: Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Кирилл Бажин, Виктор Плицев.

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Ижевске

21 комментарий
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Плицев молодец,в финале "отпулеметил".
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Ответ Афанасия
Лучше бы стометровки провели. Стрельбу скучно смотреть
Не, стрельбу интересно, но только стрельбы ни у кого нет)))
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В этой тусовке Логинов выглядит фаворитом. Грухвина и Казакевич в дуэльной стрельбе - это сильно, конечно)
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Ну и мазилы все))
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Плицев пожалуй ,один,показал мастер -класс в стрельбе, в самый нужный момент,как надо - в финале.
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Плицев абсолютный красавчик. Какая эстафета команда могла бы быть у Удмуртии. Столько талантливых спортсменов, всех растеряли. А Ямал всех подобрал, и теперь вполне претендует на подиум.
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Чак Норрис и все остальные, которым надо тренировать стрельбу))
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Ответ volga_olga
Не, стрельбу интересно, но только стрельбы ни у кого нет)))
Еще и патроны забываются.. Эх,Югра-Югра.
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Пока не пойму в чем суть этого стрелкового пролога , но поставлю на детей Пака.
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Дмитрий-Дмитрий...И у Васи тоже не получилось
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Уже третий пролог, хоть бы писали каждый раз итоговые баллы у команд. А то сколько за каждое место даже не обьявляли.
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Картинка была нормальная, если графику не считать, которая, как обычно, жила своей жизнью. А комментатор вообще на какой-то своей волне был...
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Ответ Люблю Женьку
Уже третий пролог, хоть бы писали каждый раз итоговые баллы у команд. А то сколько за каждое место даже не обьявляли.
они даже в тг эти быллы не выкладывают. видать тайна мадридского двора
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Ответ Дмитрий Рабко
Что, прямо как Дантес с Пушкиным и Лермонтов с Мартыновым ?
ну примерно...только на 50 метров...
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Ответ volga_olga
Не, стрельбу интересно, но только стрельбы ни у кого нет)))
Трудно не согласиться😄
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Ответ Остап Бендер
весёлые старты! наш ответ олимпиаде
"Папа, мама, я - весёлая семья".
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Что, прямо как Дантес с Пушкиным и Лермонтов с Мартыновым ?
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Лучше бы стометровки провели. Стрельбу скучно смотреть
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Одной правой рискнул, конечно, с девочками. Но впрочем в прошлый раз и Тома с Настей настреляли...
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командная гонка интереснее была...
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