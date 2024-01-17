Кубок России. Пролог. Плицев и Гербулова победили в дуэльной стрельбе
Плицев и Гербулова победили в прологе Кубка России в дуэльной стрельбе.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2023/24
4-й этап
Ижевск
Пролог
Дуэльная стрельба
Мужчины
1. Виктор Плицев – 52,97 (0)
2. Александр Логинов – 23,84 (3)
3. Василий Томшин
Женщины
1. Наталья Гербулова – 1.19,56 (0)
2. Ксения Довгая – 43,49 (5)
3. Полина Шевнина
Составы команд
«Короли тихого часа»: Александр Логинов, Александр Поварницын, Ксения Шнейдер, Анна Грухвина.
«Чак-Чак Норрис»: Василий Томшин, Дмитрий Иванов, Анастасия Батманова, Полина Шевнина.
«Дети Александра Пака»: Наталья Гербулова, Ксения Довгая, Роман Еремин, Александр Корнев.
«Одной правой»: Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Кирилл Бажин, Виктор Плицев.
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Ижевске