Кубок России. Пролог. Плицев и Гербулова победили в дуэльной стрельбе

Плицев и Гербулова победили в прологе Кубка России в дуэльной стрельбе.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2023/24

4-й этап

Ижевск

Пролог

Дуэльная стрельба

Мужчины

1. Виктор Плицев – 52,97 (0)

2. Александр Логинов – 23,84 (3)

3. Василий Томшин

Женщины

1. Наталья Гербулова – 1.19,56 (0)

2. Ксения Довгая – 43,49 (5)

3. Полина Шевнина

Составы команд

«Короли тихого часа»: Александр Логинов, Александр Поварницын, Ксения Шнейдер, Анна Грухвина.

«Чак-Чак Норрис»: Василий Томшин, Дмитрий Иванов, Анастасия Батманова, Полина Шевнина.

«Дети Александра Пака»: Наталья Гербулова, Ксения Довгая, Роман Еремин, Александр Корнев.

«Одной правой»: Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Кирилл Бажин, Виктор Плицев.

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Ижевске