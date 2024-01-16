Дмитрий Чернышенко: «Россия всегда поддерживала олимпийское движение, сейчас оно, к сожалению, очень больно. Мы надеемся, оно выздоровеет»

Дмитрий Чернышенко высказал надежду на выздоровление олимпийского движения.

Вице-премьера РФ спросили о возможности вновь провести в России Олимпийские игры.

«Россия всегда поддерживала олимпийское движение, сейчас оно, к сожалению, очень больно. Мы надеемся, оно выздоровеет, и мы вернемся к этому вопросу», – сказал Чернышенко.