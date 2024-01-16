Дмитрий Чернышенко: «Россия всегда поддерживала олимпийское движение, сейчас оно, к сожалению, очень больно. Мы надеемся, оно выздоровеет»

Теги Дмитрий Чернышенко Биатлон

Дмитрий Чернышенко высказал надежду на выздоровление олимпийского движения.

Вице-премьера РФ спросили о возможности вновь провести в России Олимпийские игры.

«Россия всегда поддерживала олимпийское движение, сейчас оно, к сожалению, очень больно. Мы надеемся, оно выздоровеет, и мы вернемся к этому вопросу», – сказал Чернышенко.

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14 комментариев
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Россия всегда поддерживала олимпийское движение, сейчас оно, к сожалению, очень больно.

Сейчас оно очень больно? Как будто интервью Загитовой
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Всё,что вокруг России(кроме Китая и Ирана) "больно". Только Россия здоровее здоровых.
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Зато россия "здорова". На всю башку.
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Это называется "с больной головы на здоровую".
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МирДверьМяч
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" А кто не болен? Назови! Нет, я жду! "
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Сам то понял, что сказал?
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Ничего нового, перекладывание вины с больной головы, на здоровую.
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Туманно. еще один надеется." на Бога надейся, но и сам не плошай."
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Всегда было интересно,они действительно так думают или это правила внутренней игры?Хоть на кухне признают действительность..?
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Только в случае, когда парик наденешь.
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и немедленно переставил пробирки...)
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Ответ Санитар-волк
Зато россия "здорова". На всю башку.
-«Раньше они думали, что не на всю-а теперь на всю!!!»(с)Жмурки
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