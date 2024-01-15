Жаклен после двух подряд 4-х мест на Кубке мира: «Все еще есть разочарование. Но приятно снова быть впереди – это еще не осталось в прошлом»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Франции Эмильен Жаклен Рупольдинг Биатлон

Эмильен Жаклен высказался о двух подряд четвертых местах на Кубке мира.

На прошлой неделе французский биатлонист остановился в шаге от топ-3 в спринте и пасьюте на этапе в Рупольдинге. В этом сезоне он еще не поднимался на подиум в личных гонках.

«Все еще есть некое разочарование, ведь мне так и не удалось попасть на пьедестал. Ошибки в стрельбе лежа дорого мне обошлись, но после заключительного выстрела я был весьма удивлен, что мог даже победить. Я доволен тем, что сделал.

Стрельба на стойке стала медленнее, чем раньше, хоть я считаю, что она все равно быстрая. Это шанс, которым я могу воспользоваться в будущем. <...>

Приятно снова быть впереди. Выходит, что это все еще актуально и не осталось в прошлом», – сказал четырехкратный чемпион мира Жаклен.

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