Кубок мира. Гонка преследования. Понсилуома был быстрейшим на лыжне, Йоханнес Бо уступил 32 секунды
Мартин Понсилуома показал лучший ход в пасьюте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Кубок мира по биатлону-2023/24
5-й этап
Германия, Германия
Мужчины
Гонка преследования
Лыжный ход
1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 25.27,9
2. Эрик Перро (Франция) – 24,8
3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 25,7
4. Йоханнес Бо (Норвегия) – 31,8
5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 42,9
6. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 43,1
6. Филипп Наврат (Германия) – 43,1
8. Йоханнес Кюн (Германия) – 44,9
Чистое время пасьюта
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 29.56,4
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 0,1
3. Яков Фак (Словения) – 0,2
4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 6,2
5. Андрей Расторгуев (Латвия) – 15,3
6. Витаутас Строля (Литва) – 16,6
7. Эрик Перро (Франция) – 17,7
8. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 18,6
Скорострельность
1. Юстус Штрелов (Германия) – 1.28,5 (1)
2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.33,2 (4)
3. Фабьен Клод (Франция) – 1.33,7 (4)
4. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.34,7 (4)
5. Патрик Браунхофер (Италия) – 1.35,0 (1)...
28. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.45,1 (2)...
34. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.47,7 (2)...
47. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.57,0 (3)