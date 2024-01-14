Кубок мира. Гонка преследования. Понсилуома был быстрейшим на лыжне, Йоханнес Бо уступил 32 секунды

Мартин Понсилуома показал лучший ход в пасьюте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Кубок мира по биатлону-2023/24

5-й этап

Германия, Германия

Мужчины

Гонка преследования

Лыжный ход

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 25.27,9

2. Эрик Перро (Франция) – 24,8

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 25,7

4. Йоханнес Бо (Норвегия) – 31,8

5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 42,9

6. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 43,1

6. Филипп Наврат (Германия) – 43,1

8. Йоханнес Кюн (Германия) – 44,9

Чистое время пасьюта

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 29.56,4

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 0,1

3. Яков Фак (Словения) – 0,2

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 6,2

5. Андрей Расторгуев (Латвия) – 15,3

6. Витаутас Строля (Литва) – 16,6

7. Эрик Перро (Франция) – 17,7

8. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 18,6

Скорострельность

1. Юстус Штрелов (Германия) – 1.28,5 (1)

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.33,2 (4)

3. Фабьен Клод (Франция) – 1.33,7 (4)

4. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.34,7 (4)

5. Патрик Браунхофер (Италия) – 1.35,0 (1)...

28. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.45,1 (2)...

34. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.47,7 (2)...

47. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.57,0 (3)