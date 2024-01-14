Жаклен о четвертом месте в спринте: «Я потерял концентрацию на последнем круге, был недостаточно смел и активен. Для подиума не хватило мелких деталей»

Эмильен Жаклен рассказал, что помешало ему занять призовое место в спринте.

Французский биатлонист стал четвертым на этапе Кубка мира в Рупольдинге. До третьего места ему не хватило 0,8 секунды.

«Эстафета в Оберхофе помогла мне настроиться на борьбу. Я получаю удовольствие от спорта, который люблю, и каждый день говорю себе, что есть новая возможность воплотить свои мечты в жизнь.

Сегодня я очень доволен тем, как стрелял. Возможно, это была лучшая стрельба в моей карьере.

«Только действие может устранить сомнения» – эту фразу я вспоминал перед спринтом. Таково было мое состояние души. И я действовал, чтобы добиться в гонке того, чего добивался месяцами на тренировках.

После последнего выстрела мне сказали, что я лидирую. Я старался сохранять спокойствие и ясную голову, распределять силы по трассе, но, возможно, немного потерял концентрацию на последнем круге.

Не думаю, что потерял контроль над физическим состоянием – скорее я был недостаточно смел и активен. Не «включился» на полную на последнем круге.

Вся команда ждала этого подиума, но не хватило мелких деталей. Завтра гонка преследования, и я собираюсь задавать себе меньше вопросов. Эта гонка мне особенно нравится, и я постараюсь атаковать», – сказал Жаклен.