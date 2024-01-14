Жаклен о четвертом месте в спринте: «Я потерял концентрацию на последнем круге, был недостаточно смел и активен. Для подиума не хватило мелких деталей»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Франции Эмильен Жаклен Биатлон

Эмильен Жаклен рассказал, что помешало ему занять призовое место в спринте.

Французский биатлонист стал четвертым на этапе Кубка мира в Рупольдинге. До третьего места ему не хватило 0,8 секунды.

«Эстафета в Оберхофе помогла мне настроиться на борьбу. Я получаю удовольствие от спорта, который люблю, и каждый день говорю себе, что есть новая возможность воплотить свои мечты в жизнь. 

Сегодня я очень доволен тем, как стрелял. Возможно, это была лучшая стрельба в моей карьере.

«Только действие может устранить сомнения» – эту фразу я вспоминал перед спринтом. Таково было мое состояние души. И я действовал, чтобы добиться в гонке того, чего добивался месяцами на тренировках.

После последнего выстрела мне сказали, что я лидирую. Я старался сохранять спокойствие и ясную голову, распределять силы по трассе, но, возможно, немного потерял концентрацию на последнем круге.

Не думаю, что потерял контроль над физическим состоянием – скорее я был недостаточно смел и активен. Не «включился» на полную на последнем круге. 

Вся команда ждала этого подиума, но не хватило мелких деталей. Завтра гонка преследования, и я собираюсь задавать себе меньше вопросов. Эта гонка мне особенно нравится, и я постараюсь атаковать», – сказал Жаклен. 

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4 комментария
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После его ухода со стрельбища,я думал что в тройке он будет как минимум.
Неприятно удивил,при своей-то скорости.
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Непонятно, о какой концентрации он говорит. Его вели тренеры последний круг, и он начал отставать ходом почти сразу, и серьёзно.
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Жаклен стал бегать как наш Елисеев, совсем последний круг не держит
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Потерял концентрацию? Да он закислился так, что еле ногами шевелил.
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