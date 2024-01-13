Кубок IBU. Эрдал и Сорум, Пуфф и Цобель, Бене и Гиро-Пуайо пробегут сингл-микст
13 января на этапе Кубка IBU в Риднау пройдет сингл-микст.
Кубок IBU по биатлону-2023/24
5-й этап
Риднау-валь-Риданна, Италия
Смешанная эстафета
Начало – 15:30 по московскому времени.
Старт-лист
1. Норвегия (Каролине Эрдал, Вебьорн Сорум)
2. Германия (Йоханна Пуфф, Давид Цобель)
3. Франция (Камиль Бене, Тео Гиро-Пуайо)
4. Швеция (Элла Халварссон, Антон Иварссон)
5. Италия (Сара Скаттоло, Даниэле Каппеллари)
6. Австрия (Анна Андексер, Патрик Якоб)