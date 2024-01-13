Кубок IBU. Эрдал и Сорум, Пуфф и Цобель, Бене и Гиро-Пуайо пробегут сингл-микст

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13 января на этапе Кубка IBU в Риднау пройдет сингл-микст.

Кубок IBU по биатлону-2023/24

5-й этап

Риднау-валь-Риданна, Италия

Смешанная эстафета

Начало – 15:30 по московскому времени.

Старт-лист

1. Норвегия (Каролине Эрдал, Вебьорн Сорум)

2. Германия (Йоханна Пуфф, Давид Цобель)

3. Франция (Камиль Бене, Тео Гиро-Пуайо)

4. Швеция (Элла Халварссон, Антон Иварссон)

5. Италия (Сара Скаттоло, Даниэле Каппеллари)

6. Австрия (Анна Андексер, Патрик Якоб)

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