«Я буду говорить только о спорте». Симон отказалась отвечать на вопрос журналиста про дело о мошенничестве

Теги Кубок мира по биатлону сборная Франции жен Жюлия Симон Рупольдинг Биатлон

Жюлия Симон отказалась отвечать на вопрос журналиста про дело о мошенничестве.

Французскую биатлонистку подозревают в мошенничестве с банковскими картами. Один из исков на партнершу по команде подала Жюстин Брезаз-Буше.

Накануне женская сборная Франции одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Шведский журналист Бенгт Скетт задал Симон вопрос о разбирательстве по ее делу.

«Я буду говорить только о спорте. Если вы зададите еще один подобный вопрос, я сюда не вернусь», – сказала Симон в микст-зоне.

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2 комментария
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То есть иск еще в силе, но тем не менее они худо-бедно общаются. Однако.)
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