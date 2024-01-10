Симон о Жанне Ришар: «Кажется, что она выступает на Кубке мира уже много лет. Она действительно сильна и не чувствует никакого давления»

Жюлия Симон прокомментировала победу французской команды в эстафете.

На этапе Кубка мира в Рупольдинге команда в составе Лу Жанмонно, Жанны Ришар, Софи Шово и Симон заняла первое место.

21-летняя Ришар выступает на Кубке мира с этого сезона.

«Думаю, мы проделали отличную работу. Здесь, в Рупольдинге, трасса быстрая, и совершать промахи совсем не хотелось. Мы были сосредоточены на этом, и я очень счастлива, что у нас получилось.

Жанна Ришар действительно сильна. Она так рада быть на Кубке мира, а кажется, что она выступает здесь уже много лет!

Она не чувствует никакого давления. Может быть, немного – но мы этого не видим. Очень приятно быть в составе такой команды и показывать такие прекрасные выступления!» – сказала после гонки.