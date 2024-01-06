Брезаз-Буше о серии побед на Кубке мира: «Мне удается быть самой собой, верить в свои способности и оставаться очень сосредоточенной»

Жюстин Брезаз-Буше высказалась о своей серии побед на Кубке мира по биатлону.

Накануне Брезаз-Буше одержала четвертую победу подряд – на этапе в Оберхофе она выиграла спринт.

«Хороший результат. Не идеальная гонка – стрельба с двумя промахами, но итог радует. Сегодня я была в очень хорошей форме на лыжне, лыжи катили отлично.

Рождественские каникулы позволили мне обрести свежесть и вернуть ощущения, которых не было с начала сезона.

Желтая майка лидера? Впереди больше десяти личных гонок. Конечно, думаю о победе в общем зачете, но сегодня мне удалось отстраниться от этой темы, на самом деле еще далеко.

Мне удается быть самой собой, верить в свои способности и оставаться очень сосредоточенной», – сказала французская биатлонистка.