Кубок мира. Спринт. Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне, Эльвира Оберг и Тандревольд проиграли 28 секунд
Жюстин Брезаз-Буше показала лучший ход в спринте на этапе Кубке мира в Оберхофе.
Кубок мира по биатлону-2023/24
4-й этап
Оберхоф, Германия
Женщины
Спринт
Лыжный ход
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 19.58,4
2. Эльвира Оберг (Швеция) – 27,7
3. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 28,3
4. Софи Шово (Франция) – 29,0
5. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 32,1
6. Анамария Лампич (Словения) – 37,4
7. Мона Брурссон (Швеция) – 48,1
8. Жюлия Симон (Франция) – 50,4
9. Лиза Виттоцци (Италия) – 55,2
10. Франциска Пройс (Германия) – 58,9
11. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.01,1
12. София Шнайдер (Германия) – 1.07,5
13. Анна Магнуссон (Швеция) – 1.08,8
14. Жанна Ришар (Франция) – 1.10,3
Скорострельность
1. Алла Гиленко (Молдова) – 44,1 (5)
2. Каролине Кноттен (Норвегия) – 47,3 (1)
3. Ребекка Пасслер (Италия) – 48,3 (4)
4. Жюлия Симон (Франция) – 48,7 (2)
5. Наталия Сидорович (Польша) – 50,0 (1)
6. Валентина Димитрова (Болгария) – 50,4 (1)
7. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 51,4 (0)
8. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 51,6 (2)...
12. Франциска Пройс (Германия) – 53,0 (0)...
14. Софи Шово (Франция) – 54,6 (1)...
22. Лиза Виттоцци (Италия) – 56,7 (1)...
37. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 59,0 (2)...
85. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.10,7 (2)