Кубок мира. Спринт. Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне, Эльвира Оберг и Тандревольд проиграли 28 секунд

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Жюстин Брезаз-Буше показала лучший ход в спринте на этапе Кубке мира в Оберхофе.

Кубок мира по биатлону-2023/24

4-й этап

Оберхоф, Германия

Женщины

Спринт

Лыжный ход

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 19.58,4

2. Эльвира Оберг (Швеция) – 27,7

3. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 28,3

4. Софи Шово (Франция) – 29,0

5. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 32,1

6. Анамария Лампич (Словения) – 37,4

7. Мона Брурссон (Швеция) – 48,1

8. Жюлия Симон (Франция) – 50,4

9. Лиза Виттоцци (Италия) – 55,2

10. Франциска Пройс (Германия) – 58,9

11. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.01,1

12. София Шнайдер (Германия) – 1.07,5

13. Анна Магнуссон (Швеция) – 1.08,8

14. Жанна Ришар (Франция) – 1.10,3

Скорострельность

1. Алла Гиленко (Молдова) – 44,1 (5)

2. Каролине Кноттен (Норвегия) – 47,3 (1)

3. Ребекка Пасслер (Италия) – 48,3 (4)

4. Жюлия Симон (Франция) – 48,7 (2)

5. Наталия Сидорович (Польша) – 50,0 (1)

6. Валентина Димитрова (Болгария) – 50,4 (1)

7. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 51,4 (0)

8. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 51,6 (2)...

12. Франциска Пройс (Германия) – 53,0 (0)...

14. Софи Шово (Франция) – 54,6 (1)...

22. Лиза Виттоцци (Италия) – 56,7 (1)...

37. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 59,0 (2)...

85. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.10,7 (2) 

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2 комментария
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даже Лампич в этом убогом месте была не быстра
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А где можно посмотреть информацию по отдельным кругам? Больно уж интересно глянуть, как француженка отыграла такое отставание
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