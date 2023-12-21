Лагрейд о случайном выстреле в отеле: «Я стараюсь не зацикливаться на этом. Остается лишь ждать, какими будут последствия»

Биатлонист Стурла Лагрейд рассказал о последствиях случайного выстрела в отеле.

В декабре во время этапа Кубка мира в Ленцерхайде норвежец Лагрейд нарушил правила безопасности, непроизвольно выстрелив в стену отеля на тренировке. Спортсмена отстранили от участия в масс-старте.

«В ту ночь я очень плохо спал, но вымотался уже на второй день. Так что потом мне удалось хорошо выспаться.

Сейчас я не могу помочь чем-то еще, кроме как находиться на связи, отвечать на вопросы и принимать последствия. Я стараюсь не зацикливаться на этом – уже сосредоточен на Кубке мира и подготовке к нему», – сказал Лагрейд.

Дело рассматривает Независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом (Biathlon Integrity Unit). Позднее он примет решение о возможных санкциях и ужесточении правил в обращении с оружием.

«Встреча с [инспекторами BIU] проходила так же, как и со швейцарской полицией. Я рассказал, как все произошло, и постарался донести до них всю верную информацию. Остается лишь ждать, какими будут последствия. Это совершенно уникальная ситуация, я никогда не сталкивался с чем-то подобным.

Если шире смотреть на ситуацию и отстраниться от нее, то пропуск гонок (в качестве санкции – Sports.ru) может стать важным напоминанием для всех – о важности мер безопасности с оружием, которые помогут избежать вреда для здоровья», – добавил норвежский биатлонист.

Звезда биатлона из Норвегии случайно выстрелил в отеле: все закончилось полицией, слезами и отстранением