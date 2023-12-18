Йоханнес Бо об инциденте со стрельбой Лагрейда: «Тревожный сигнал. Мы относимся к этому серьезно»

Йоханнес Бо назвал «тревожным сигналом» инцидент со стрельбой Лагрейда в отеле.

В декабре во время этапа Кубка мира в Ленцерхайде норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд нарушил правила безопасности, непроизвольно выстрелив в стену отеля во время тренировки. После этого спортсмен был отстранен от масс-старта.

«Для него это был трудный день. Меры предосторожности с оружием должны быть надежными и безопасными. Это тревожный сигнал.

Но ситуация показывает, что мы относимся к этому серьезно», – сказал 17-кратный чемпион мира из Норвегии Йоханнес Бо.

Звезда биатлона из Норвегии случайно выстрелил в отеле: все закончилось полицией, слезами и отстранением