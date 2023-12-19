Анна Сола: «Когда уходила в декрет, понимала, что обязательно вернусь. От желания встать на лыжи меня прямо трясло»

Анна Сола рассказала о возвращении в биатлон после рождения ребенка.

– Пока вы находились в декрете, по каким ощущениям больше всего скучали?

– У меня ведь две паузы в карьере были, и обе настолько разные... Когда уходила из спорта в 2018-м, меня пытались как-то удержать, мол, не руби сплеча, хотя бы просто покатайся, а я хотела только одного: чтобы меня никто не трогал.

– Что тогда с вами случилось?

– Была перетренированность. Не было результата. Где-то, наверное, не оказалось нужной поддержки, которая могла бы помочь. На тот момент я просто не понимала, что делать дальше.

Было очень тяжело психологически. Сейчас я стала постарше, появилась семья, ребенок. Поэтому вторая пауза далась несравнимо проще. Когда уходила в декрет, понимала, что обязательно вернусь. Этот перерыв дал невероятно клевые ощущения.

Во-первых, очень много времени находилась дома, с мамой. Мне кажется, я ей иногда даже надоедала своим присутствием. Потому что за эти полгода провела дома намного больше времени, чем за предыдущие десять лет.

По спорту не скучала вообще. Во время беременности очень рано закончила тренировки со стрельбой, но каталась много. От роллеров я такого удовольствия не получаю, а вот от желания встать на лыжи меня прямо трясло.

Я получала такое громадное удовольствие от этого процесса – не передать. Это было гораздо круче, чем сходить в какое-то кафе или в кинотеатр, – сказала белорусская биатлонистка.