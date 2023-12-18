Виктория Сливко: «Кайфую от того, что со мной происходит. Повзрослела и осознала, что биатлон — не самое главное в жизни, это всего лишь хобби»

Теги сборная России жен Виктория Сливко Биатлон

Виктория Сливко рассказала, что не считает биатлон главным в жизни.

«Было грустно в начале сезона, вы видели, как я лето провела, как выступала и на чемпионате России, и в Сочи. Потом немного болела, пила антибиотики, выздоровела, снова заболела.

Даже сейчас мне очень тяжело ходом, стараюсь справиться со стрельбой, но чаще всего не получается. В масс-старте полгонки себя великолепно чувствовала, потом туго было.

Я кайфую от того, что со мной происходит, начала кайфовать с прошлого года — в кайф тренировки и соревнования, минимум расстройства, несмотря на плохие гонки. Отношусь немного проще. Я повзрослела и осознала, что биатлон — не самое главное в моей жизни, это всего лишь хобби. Это мое любимое дело.

Наверное, счастье — это семья, дети. А биатлон — проходящее, уходящее, не стоит тратить нервы, растрачивать себя из‑за гонок. Это жизнь. Сегодня ты выиграл, завтра проиграл. Сегодня порадовался, завтра просто сказал: «Ничего страшного, будет лучше», – рассказала чемпионка Европы.

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1 комментарий
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в россии можно не напрягаться, если глаз острый...
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