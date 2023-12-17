Сливко о возможных тренировках с группой Шашилова: «От того, что там Падин, ничего не меняется. Я хочу заниматься индивидуально»
Виктория Сливко рассказала, хочет ли присоединиться к группе Михаила Шашилова.
– Два дня на этапе Кубка Содружества в Уфе доминировали «шашиловские», в масс-старте – «истоминские». В чем твой секрет стабильности?
– Я же тоже, можно сказать, «шашиловская». Потому что в этой группе есть Андрей Викторович (Падин). Я немножко к ним отношусь. Поэтому мы, значит, опять впереди.
– Не было желания в их группе тренироваться, раз там уже есть Андрей Викторович?
– От того, что там Андрей Викторович, ничего не меняется. Потому что я хочу заниматься индивидуально. Мы с ним хорошо контактируем, все получается. Ничего не хочу менять, – сказала биатлонистка.