Сливко о возможных тренировках с группой Шашилова: «От того, что там Падин, ничего не меняется. Я хочу заниматься индивидуально»

Теги сборная России жен Андрей Падин Виктория Сливко Михаил Шашилов Кубок Содружества Биатлон

Виктория Сливко рассказала, хочет ли присоединиться к группе Михаила Шашилова.

– Два дня на этапе Кубка Содружества в Уфе доминировали «шашиловские», в масс-старте – «истоминские». В чем твой секрет стабильности?

– Я же тоже, можно сказать, «шашиловская». Потому что в этой группе есть Андрей Викторович (Падин). Я немножко к ним отношусь. Поэтому мы, значит, опять впереди.

– Не было желания в их группе тренироваться, раз там уже есть Андрей Викторович?

– От того, что там Андрей Викторович, ничего не меняется. Потому что я хочу заниматься индивидуально. Мы с ним хорошо контактируем, все получается. Ничего не хочу менять, – сказала биатлонистка.

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