Петр Пащенко: «Хотелось бы извиниться перед Лазовским, потому что испортил гонку себе и ему»

Пащенко принес извинения Лазовскому за то, что по ошибке стрелял по его мишеням.

Во время гонки преследования на этапе Кубка Содружества в Уфе Петр Пащенко сделал несколько выстрелов по установке белоруса Дмитрия Лазовского.

Лазовский после корректировки результата занял 4-е место. Пащенко пришел к финишу 30-м.

«Хотелось бы извиниться перед Димой еще раз, потому что испортил гонку себе и ему.

Сегодня достаточно холодно, влажно, у многих спортсменов возникали проблемы при постановке на огневой рубеж, ковер скользкий. Мы сфокусированы на ковре, чтобы принять максимально удобное и устойчивое положение.

Я не видел номер установки, после третьего выстрела понял, что стреляю не на своей, услышал, что говорили на тренерской бирже, переключился на свою установку», – сказал Пащенко в эфире «Матч ТВ».