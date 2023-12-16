Петр Пащенко: «Хотелось бы извиниться перед Лазовским, потому что испортил гонку себе и ему»

Теги сборная России сборная Беларуси Петр Пащенко Дмитрий Лазовский Кубок Содружества Биатлон

Пащенко принес извинения Лазовскому за то, что по ошибке стрелял по его мишеням.

Во время гонки преследования на этапе Кубка Содружества в Уфе Петр Пащенко сделал несколько выстрелов по установке белоруса Дмитрия Лазовского.

Лазовский после корректировки результата занял 4-е место. Пащенко пришел к финишу 30-м.

«Хотелось бы извиниться перед Димой еще раз, потому что испортил гонку себе и ему.

Сегодня достаточно холодно, влажно, у многих спортсменов возникали проблемы при постановке на огневой рубеж, ковер скользкий. Мы сфокусированы на ковре, чтобы принять максимально удобное и устойчивое положение.

Я не видел номер установки, после третьего выстрела понял, что стреляю не на своей, услышал, что говорили на тренерской бирже, переключился на свою установку», – сказал Пащенко в эфире «Матч ТВ». 

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2 комментария
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Во клоунада🤡😂😂😂
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А пострадавшим оказался Логинов. ))) Бывает.
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