Ирина Казакевич: «До Тюмени в Ханты‑Мансийске я отморозила все что можно. Палец, который был задействован в стрельбе, до сих пор не в кондициях»

Теги сборная России жен Кубок России Ирина Казакевич Биатлон

Ирина Казакевич рассказала, что отморозила палец, который использует для стрельбы.

На прошлой неделе в Тюмени должен был пройти этап Кубка России, но его отменили из-за сильных морозов.

«До Тюмени в Ханты‑Мансийске я отморозила все, что можно было отморозить: лицо, палец, который был задействован в стрельбе, он до сих пор не в кондициях», – сказала биатлонистка.

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2 комментария
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Контрольная тренировочка в Тюмени боком выходит, да Ирина. Спасибо Шашилову скажи.
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