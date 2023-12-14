Ирина Казакевич: «До Тюмени в Ханты‑Мансийске я отморозила все что можно. Палец, который был задействован в стрельбе, до сих пор не в кондициях»

Ирина Казакевич рассказала, что отморозила палец, который использует для стрельбы.

На прошлой неделе в Тюмени должен был пройти этап Кубка России, но его отменили из-за сильных морозов.

«До Тюмени в Ханты‑Мансийске я отморозила все, что можно было отморозить: лицо, палец, который был задействован в стрельбе, он до сих пор не в кондициях», – сказала биатлонистка.