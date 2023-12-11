Фийон-Майе об эстафете: «Есть небольшое разочарование, потому что мы снова вторые. Хотелось дать бой норвежцам, но они очень сильны»

Кентен Фийон-Майе высказался о втором месте французской команды в эстафете.

Французы завоевали серебро на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Это была хорошая битва. Мы снова финишировали вторыми, поэтому есть небольшое разочарование. Нам хотелось дать бой норвежцам, но они очень сильны.

Мы продвинулись вперед по сравнению с Эстерсундом, сделали всего шесть промахов, это неплохо. Я благодарю товарищей по команде, которые проделали отличную работу, передав мне эстафету на второй позиции.

был слишком далеко впереди – надеяться на победу можно было бы только при его ошибках. Но я выложился на максимум, и мы довольны этим результатом, потому что реализовали то, что хотели.

Я хорошо провел стрельбу стоя, и мы опередили Германию на 30 секунд. Норвегия была слишком далеко, так что я хотел просто повеселиться.

Теперь я надеюсь, что покажу хорошие результаты в Ленцерхайде и продолжу хорошо стрелять, так как моя форма улучшается», – сказал двукратный олимпийский чемпион.